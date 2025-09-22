España se alimenta de marcha

El atletismo español vive de la marcha. La caminata, como se denomina en Hispanoamérica a esta peculiar especialidad en la que no puedes despegar a la vez los dos pies del suelo, es el gran suministrador de trofeos a nuestro atletismo, que cojea en las ... especialidades que se disputan en la pista. Las tres medallas con las que regresa el atletismo español de Tokio (dos oros de María Pérez y un bronce de Paul McGrath) han sido cosechadas por dos marchadores. Ninguno de nuestros corredores, saltadores o lanzadores ha conseguido subir al podio en la capital nipona.

España regresa de Tokio con un botín de tres medallas y 14 puestos de finalista (clasificados entre los ocho primeros). A modo de comparación, en los anteriores Mundiales de Budapest 2023, nuestra selección cosechó cinco medallas pero sólo 10 finalistas. Si en la capital húngara la marcha aportó el 50% de nuestros finalistas, en Tokio ese porcentaje ha ascendido hasta el 57%.

José Luis Martínez, exdirector técnico de España, explica a ABC que «en el atletismo conviven tres mundos diferentes: las carreras, los saltos/lanzamientos y la marcha. En el caso de la marcha, siempre hemos tenido unos genios, y María Pérez, ha mostrado además en Tokio sus extraordinarias dotes humanas». En cuanto a las carreras, Martínez ve «un gran progreso en nuestras mujeres, que siempre saben lo que quieren y ponen siempre lo necesario para obtenerlo: su tenacidad. Y quiero destacar a Llopis, un genio sin suerte». Por último, en el apartado de saltos y lanzamientos, el técnico leonés considera que «realmente no se puede evaluar 'el milagro cubano' y lo que necesitamos en estas pruebas son centros de trabajo con técnicos especializados».

Sin duda, en la pista, el mejor del combinado naranja (se siguen añorando los tiempos en que España competía con su legendaria camiseta roja) fue el valenciano Quique Llopis. Su cuarto puesto en los 110 metros vallas ha sido la cristalización de un año magnífico, en el que se ha batido cara a cara con estadounidenses y jamaicanos. El de Gandía ya olfatea la medalla de oro del próximo año en los Europeos de Birmingham.

Attaoui, con su quinto puesto en los 800 metros, cerró una magnífica actuación… que sin embargo dejó un sabor amargo. El de Torrelavega se había mostrado tan fiable y sobrado en las rondas clasificatorias que se presentó en la final como candidato a absolutamente todo. La exageración de su táctica de correr a cola de grupo le costó un lugar en el podio. A sus 23 años, el cántabro afincado en Saint Moritz tiene tiempo de sobra para depurar sus estrategias de carrera.

Jordan Díaz era a la vez la gran esperanza y la gran incógnita del atletismo español. El saltador habanero, afincado en Guadalajara, campeón olímpico el pasado verano, no llegó a ejecutar un solo salto en Tokio. Convertido en los últimos meses en una figura de humo, Jordan abandonó la pista con molestias en el cuádriceps. Entre sus problemas de rodilla y, quizá, un cierto bloqueo a la hora de enfrentarse a la competición, el plusmarquista nacional tiene mucho trabajo por delante, en muchos ámbitos, de cara a la próxima temporada, en la que deberá defender su título europeo. 2025 ha sido un año en blanco para el hispano-cubano.

El relevo 4x100 ha completado el balance del atletismo español en Tokio, Su quinto puesto viene a poner fin a un año soberbio y confirma los progresos de nuestras velocistas y sus preparadores en el difícil arte de la entrega del testigo. Cladera, Bestué, Sevilla y Maribel Pérez, componen ya un cuarteto que se recita de carrerilla como las alineaciones de los equipos de fútbol más legendarios. Las balas naranjas siguen de moda.