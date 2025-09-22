Suscribete a
Atletismo / Mundiales de tokio

España se alimenta de marcha

Ocho de los 14 finalistas en Tokio han sido marchadores

Estrellas y estrellados del Mundial

María Pérez, tetracampeona del mundo
Ignacio Romo

El atletismo español vive de la marcha. La caminata, como se denomina en Hispanoamérica a esta peculiar especialidad en la que no puedes despegar a la vez los dos pies del suelo, es el gran suministrador de trofeos a nuestro atletismo, que cojea en las ... especialidades que se disputan en la pista. Las tres medallas con las que regresa el atletismo español de Tokio (dos oros de María Pérez y un bronce de Paul McGrath) han sido cosechadas por dos marchadores. Ninguno de nuestros corredores, saltadores o lanzadores ha conseguido subir al podio en la capital nipona.

