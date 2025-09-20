María Pérez logra otra proeza y ya es tetracampeona del mundo

Otro relámpago. Otro ataque demoledor para seguir escribiendo historia. Apenas una semana después de su exhibición en los 35 kilómetros marcha, María Pérez volvió a engrandecer su leyenda al revalidar también el título mundial en los 20 kilómetros. Segundo doblete consecutivo tras el firmado ... en Budapest en 2023. Nueva proeza que la convierte en tetracampeona del mundo. La mejor atleta española de todos los tiempos.

El kilometraje acumulado no pasó factura a la granadina, capaz de romper la carrera a falta de cinco kilómetros para marcharse de nuevo en solitario hacia otra entrada triunfal en el Estadio Nacional de Tokio. Solo la mexicana Alegna González amagó con seguirla. Para ella fue el premio de la plata. El bronce se lo llevó la japonesa Nanako Fujii.

Fue una victoria tan contundente como la del 35, aunque fraguada de manera distinta. Si hace una semana la selección se resolvió en el primer tercio de carrera, esta vez hubo que esperar un poco más. Antes se formó un primer grupo de catorce mujeres con todas las favoritas. Al mando, la peruana Kimberly García, doble campeona mundial en 2022. Tras ella, la campeona olímpica, la china Jiayu Yang. Y a rueda, María. Mostrándose, pero sin asumir el mando.

«Pase lo que pase ya tenemos una medalla, así que hay que disfrutar», decía la española camino del estadio, tras el madrugón. Sonaba a justificación, pero era más bien un modo de quitarse presión. Pese a su descomunal estado de forma, no quería lanzar las campanas al vuelo antes de ver cuánto apretaban sus rivales.

Lo comprobó pronto. En el kilómetro 6 amagó con irse hacia adelante. La temperatura y la humedad habían bajado respecto a la prueba de hace una semana, y ese aumento de ritmo, ligero pero sostenido, empezó a hacer estragos en las más débiles.

A mitad de carrera el grupo cabecero se había reducido a la mitad. Ya no estaba Antonella Palmisano, plata en los 35. La italiana pagó caro el esfuerzo y acabó abandonando. María, en cambio, se mantenía entera, y percibía cómo cualquier variación en el ritmo hacía sufrir al resto.

A la hora de carrera, rozando el kilómetro 14, llegó el primer gran ataque. Un latigazo que eliminó de la ecuación a la campeona olímpica Yang y a la ecuatoriana Paula Torres, bronce en los 35. Al arreón respondió Alegna González, que aguantó. La selección quedó reducida a dos.

Pero María no estaba dispuesta a jugarse el oro al esprint. Subió un punto más la marcha y soltó también a la mexicana, a la que aventajó en 12 segundos en la meta. El instante fue tan repetido como especial: el salto al romper la cinta, el grito de rabia, las lágrimas. Y de nuevo, su mensaje a la cámara: «¡Os quiero, España!».

Allí la esperaba Palmisano, devolviendo el gesto que la española tuvo con ella una semana antes. Se fundieron en un abrazo antes de que María saliera corriendo a dar la vuelta de honor. Sonrisa enorme en el rostro, sin pararse aún a pensar en lo logrado. Para eso habrá tiempo. Antes, como recompensa, otro festín de sushi -ya sin remordimientos- y probablemente alguna hamburguesa. Bien merecido lo tiene una tetracampeona cuya vitrina empieza a asustar: cuatro títulos mundiales, dos medallas olímpicas (oro en el relevo mixto junto a Álvaro Martín y plata individual en 20 km), y un cetro europeo en Berlín 2018. Una colección que la coloca en la cima de la marcha internacional. Es María Pérez, martillo y relámpago.