Suscribete a
ABC Premium

Atletismo / Mundiales de Tokio

María Pérez logra otra proeza y ya es tetracampeona del mundo

La española revalida su oro en los 20 kilómetros marcha una semana después de inaugurar el medallero en Tokio

Noah Lyles triunfa en un hermoso 200

María Pérez, tras su victoria en los 20 kilómetros marcha
María Pérez, tras su victoria en los 20 kilómetros marcha AFP
Javier Asprón

Javier Asprón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Otro relámpago. Otro ataque demoledor para seguir escribiendo historia. Apenas una semana después de su exhibición en los 35 kilómetros marcha, María Pérez volvió a engrandecer su leyenda al revalidar también el título mundial en los 20 kilómetros. Segundo doblete consecutivo tras el firmado ... en Budapest en 2023. Nueva proeza que la convierte en tetracampeona del mundo. La mejor atleta española de todos los tiempos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app