ATLETISMO

Llopis vuelve a acariciar el bronce

MUNDIALES DE TOKIO

El atleta valenciano se clasifica cuarto en la final de 110 metros vallas y no logra subir al podio por 4 centésimas de segundo

Ignacio Romo

Ignacio Romo

«Yo realmente no veo las vallas. Siento que están ahí, están como en mi memoria porque las he pasado miles de veces y ese gesto lo tengo ya automatizado». La frase es de Edwin Moses, uno de los grandes mitos del atletismo. En ... Tokio, Quique Llopis, el vallista de Gandía, se enfrentaba una vez más a las diez vallas de los 110 metros. Era uno de los favoritos por la gran temporada que ha realizado, corrió una gran prueba, en progresión… y se quedó a las puertas del podio. Otra vez. Por muy poco. Por 4 centésimas.

