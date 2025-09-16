Llopis vuelve a acariciar el bronce

«Yo realmente no veo las vallas. Siento que están ahí, están como en mi memoria porque las he pasado miles de veces y ese gesto lo tengo ya automatizado». La frase es de Edwin Moses, uno de los grandes mitos del atletismo. En ... Tokio, Quique Llopis, el vallista de Gandía, se enfrentaba una vez más a las diez vallas de los 110 metros. Era uno de los favoritos por la gran temporada que ha realizado, corrió una gran prueba, en progresión… y se quedó a las puertas del podio. Otra vez. Por muy poco. Por 4 centésimas.

Partía el valenciano por la calle 3. Lejos de Cordell Tinch, el gran favorito, que corría por la 7, pero codo con codo con el jamaicano Mason, que salía a su derecha. Precisamente Tinch y Mason fueron los mejores en la arancada, con Llopis algo rezagado hasta la tercera valla.

Por delante, Tinch, el atleta de Wisconsin, iba aumentando su ventaja sobre los jamaicanos Mason y Bennett. Quique Llopis era quinto al paso por la séptima valla. Se esperaba ahí su clásica progresión final.

En la última valla, el español supera al japonés Muratake y se lanza ya en busca del bronce. Pero no lo consigue. Los jamaicanos vuelan y Quique cruza la meta en 13.16, a sólo 4 centésimas del jamaicano Mason, medalla de bronce. Repite así su resultado de París donde también fue aventajado por estadounidenses y jamaicanos, curiosamente las mismas naciones pero con diferentes atletas.

Carlos Sala, uno de los grandes vallistas de nuestra historia, indica a ABC: «Llopis me ha gustado mucho… quizá un poco agarrotado al principio, pero cuando se ha soltado ha acelerado como una auténtica moto. Si hubiera tenido cinco metros más, saca medalla seguro. A la que se habitúe a correr en esos niveles y contra estos rivales será un adversario a tener muy en cuenta porque se ganará el respeto de los demás competidores y eso en las vallas es fundamental para tener un plus contra los demás».

Llopis cierra así una gran temporada en la que ha dado un salto de calidad y figura ya en el quinteto de los grandes especialistas mundiales. A las órdenes de su técnico, Toni Puig, va puliendo los detalles técnicos, trabajando en su velocidad entre vallas y mejorando mucho su mentalidad de cara a la alta competición. Ya es uno de los grandes.

Otro español que brilló ayer fue Moha Attaoui, quien tuvo un comportamiento espléndido en las eliminatorias de 800 metros. El de Torrelavega salió con precaución y corrió en cola de grupo durante la primera vuelta (53.5, paso lento). El plusmarquista español avanzó posiciones como quiso, con inteligencia, con aplomo y se plantó primero en meta con 1.45.23. Avanza a las semifinales con gran solvencia, igual que el extremeño Barroso, que logró unos magníficos 1:44.98 al ganar su serie. No pudo superar la criba el murciano Mariano García, cuarto.

El prodigio Lutkenhaus, el joven de 16 años que rompió los cronos en julio pagó la novatada y quizá los profesores de su Instituto que le autorizaron a saltarse las clases . Corrió siempre a cola de grupo, hizo metros de más, siempre por la calle dos, retrasó su cambio de ritmo hasta la recta final. Y cuando reclamó ese esfuerzo final… en sus piernas no quedaba nada. Entró en meta séptimo con 1:47.68.

El momento más impactante de la tarde fue la actuación de Sídney McLaughlin. La vallista (o habrá que decir ahora velocista?), que ha optado este verano por los 400 lisos, protagonizó una brutal exhibición en su semifinal. Sin dar sensación de esfuerzo en ningún momento, la de Nueva Jersey se paseó por la pista y detuvo el cronómetro en 48.29 … un registro que amenaza claramente los intocables 47.60 de Marita Koch, en el libro de récords desde hace 40 años. Esta plusmarca caerá en la final que se disputa el jueves.

Debutó Yulimar Rojas, la plusmarquista mundial de triple salto. Lo hizo con confianza, hizo un sólo salto de 14,49, suficiente para clasificarse para la final y se marchó al hotel. Su primer contacto con la pista tras muchos meses apartada por una rotura del tendón de Aquiles, fue satisfactorio aunque se le vió algo mermada en la ejecución técnica del segundo de los tres saltos que componen el triple.

La keniana Kipyegon fue la otra gran triunfadora en una tarde de muchas emociones. Impuso su indiscutible dominio en la final de 1.500 metros, jugó como quiso con sus rivales y ganó la prueba con un crono, 3:52.15, impensable en una carrera sin liebres. La soriana marta Pérez culminó unos Mundiales colosales con su noveno puesto en 3:58.54, cerca de su récord de España. El mediofondo español funciona.