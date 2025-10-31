La caza se enfrenta a su mayor reto y la solución llega de los jóvenes: «Lo veo como un momento de libertad, de no pensar en nada, solo de disfrutar»

Suscribete a
31 de octubre

Imagen de una chica disfrutando de una jornada del proyecto 'Caza Joven'
Imagen de una chica disfrutando de una jornada del proyecto 'Caza Joven' FAC
Álvaro Galván

Álvaro Galván

La temporada de caza ya ha comenzado en Andalucía. A estas alturas, en pleno otoño, ya está abierto período hábil para la mayoría de las especies, tanto en la caza menor (conejos, perdices, torcaces, liebres o codornices) como en la mayor (jabalíes, ciervos, ... gamos, muflones o cabras monteses). Además, en esta temporada 2025-26, la Federación Andaluza de Caza (FAC) ha puesto en marcha un proyecto de lo más novedoso. Se trata del programa 'Caza Joven', una iniciativa pionera destinada a facilitar el acceso a la caza a los jóvenes aficionados y a garantizar el relevo generacional en el sector cinegético andaluz.

