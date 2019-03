La caza, «trending topic» «Políticos y medios han comprendido que la caza es una actividad ambiental legal y complementaria con la conservación»

La caza está de moda en España como no recuerdo que lo haya estado jamás. Todo comenzó en las recientes elecciones autonómicas andaluzas. La Federación de Caza trató de conocer el grado de compromiso de cada partido político durante la precampaña y, sorprendentemente, los resultados beneficiaron a los partidos afines, de un modo directamente proporcional a su nivel de apoyo. Hoy, en vísperas de las elecciones generales, la Federación de Caza mantiene su campaña y Vox está a partir un piñón con los cazadores y dispuesto a lo que le pidan. El PP no le va a la zaga, mientras que Ciudadanos y PSOE se afanan por demostrar que para ellos la caza también es una actividad imprescindible en la actualidad. Incluso los socialistas se han distanciado de su ministra de Transición Ecológica, que se mostró partidaria de suprimir la caza y los toros. Podemos se esfuerza en transmitir que la caza es una actividad con la que cuentan, aunque de manera más fría que los restantes partidos.

El pasado día 3 hubo una manifestación en Madrid en favor de la caza, la pesca y el mundo rural, a la que asistieron Pablo Casado y Santiago Abascal, aunque con menos afluencia de público que en otras ocasiones. Sin embargo, el seguimiento mediático fue abrumador, sin precedentes. Parece que no sólo los políticos, sino también los medios, han comprendido que la caza es una actividad ambiental legal, respetuosa y complementaria con la conservación, que merece la pena abordar más a menudo. La nota de la discordia la ha puesto la paralización temporal de la caza en Castilla y León, entre otras cosas por las tendencias animalistas de una jueza del TSJ. En cualquier caso, la caza bulle y me alegra que ABC siga en la vanguardia de los grandes diarios que se hacen eco de la misma, inaugurando hoy esta nueva sección. Hace poco más de tres décadas me sentaba por vez primera en mi despacho de ABC para dirigir la revista Trofeo, con el apoyo incondicional de Guillermo Luca de Tena como editor. Una etapa apasionante que recuerdo con nostalgia.