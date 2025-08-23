Suscribete a
BALONCESTO / AMISTOSO

La selección deja síntomas inquietantes

España pierde otra vez contra Alemania a falta de cinco días para su debut en el Eurobasket

Sergio Scariolo: «Todo el mundo ve a España alejada del vagón de los favoritos»

España pierde su último amistoso ante Alemania en Colonia
Eduardo R. Barrero

España sigue sin encontrar su mejor versión en la preparación para el Eurobasket. La selección dirigida por Sergio Scariolo volvió a verse superada, esta vez con claridad frente a Alemania (95-78), en un encuentro que dejó sensaciones preocupantes a solo unos días del debut ... oficial ante Georgia, el próximo 28 de agosto.

