La selección deja síntomas inquietantes

España sigue sin encontrar su mejor versión en la preparación para el Eurobasket. La selección dirigida por Sergio Scariolo volvió a verse superada, esta vez con claridad frente a Alemania (95-78), en un encuentro que dejó sensaciones preocupantes a solo unos días del debut ... oficial ante Georgia, el próximo 28 de agosto.

El inicio invitaba al optimismo. Santi Aldama, muy enchufado, asumió el protagonismo anotador con los ocho primeros puntos del combinado español, incluidos dos triples que parecían marcar el camino.

Sin embargo, el espejismo duró poco. Alemania, empujada por el calor de su afición y liderada por un Franz Wagner imperial, tomó el control del encuentro a base de intensidad defensiva y acierto en ataque. España, por contra, se mostró errática en los pases y demasiado blanda en defensa, lo que permitió a los germanos abrir brecha al término del primer cuarto (24-11).

En el segundo parcial, Scariolo no cesó de dar indicaciones desde la banda, tratando de despertar a los suyos. España mejoró en anotación, pero la inercia del partido seguía del lado local. Alemania castigó cada error con rápidas transiciones y aprovechó las pérdidas españolas para mantener una renta cómoda. Aunque el parcial fue más igualado, al descanso el marcador reflejaba la superioridad germana: 49-39.

El paso por vestuarios pareció servir de revulsivo. España mostró en el tercer cuarto una cara más reconocible, con más solidez atrás, combinaciones más rápidas y cierta fluidez ofensiva. Durante algunos tramos, la desventaja se redujo a menos de diez puntos, lo que mantenía viva la esperanza de remontada. Sin embargo, Alemania respondió con aplomo cada vez que la diferencia se estrechaba. En los últimos minutos del cuarto, volvió a apretar en defensa y a encontrar vías de anotación para irse al definitivo con una ventaja clara: 65-54.

El último periodo no dejó margen para la sorpresa. Con Dennis Schröder —el base de los Detroit Pistons— asumiendo la dirección del juego, Alemania pisó el acelerador y cerró el duelo con contundencia. La selección española se vio incapaz de frenar el caudal ofensivo germano y terminó cediendo por 95-78, un marcador que refleja la distancia actual entre ambos equipos.

La derrota no solo supone un nuevo tropiezo en la preparación, sino que acentúa las dudas en torno al nivel competitivo de España. Los problemas defensivos, la falta de claridad en la circulación de balón y la dificultad para sostener la intensidad durante los cuarenta minutos son aspectos que preocupan al cuerpo técnico a menos de una semana para el encuentro ante Georgia del 28 de agosto, que marcará el verdadero punto de partida.