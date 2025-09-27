Real Madrid - La Laguna Tenerife: horario y dónde ver gratis en televisión y online el partido de semifinales de la Supercopa de España de baloncesto hoy

Todo está listo en Málaga para acoger este fin de semana la primera cita de la temporada de baloncesto en España: la Supercopa Endesa 2025. Real Madrid, Valencia Basket, La Laguna Tenerife y el anfitrión, el Unicaja, se verán las caras en este torneo para conseguir el primer título en juego, semanas antes de que arranque la Liga ACB y las competiciones europeas.

El torneo da el pistoletazo de salida este sábado 27 de septiembre con las dos semifinales que servirán para determinar los dos finalistas que lucharán por el trofeo este próximo domingo. Primero será el turno de Unicaja y Valencia, que disputarán el primer partido del día en el Martín Carpena, y después lo harán Real Madrid y La Laguna Tenerife, en el mismo emplazamiento.

Sergio Scariolo, hasta ahora seleccionador español, se estrena este sábado en un torneo oficial al frente del banquillo blanco con un equipo completamente renovado, con nombres como Chuma Okeke, Trey Lyles, Theo Maledon, David Kramer, Gabriele Procida o Izan Almansa. Su principal objetivo será el de devolver al equipo a la senda de la victoria en la Supercopa de España, después los madridistas perdieran el año pasado ante el Unicaja en la final. Aún así, el italiano ha asegurado en la previa que el equipo llega «muy verde», con algunos jugadores lejos de su mejor forma.

Los de Txus Vidorreta afrontan el torneo con otra visión muy distinta a la del Real Madrid, la de tratar de hacerse con el que sería su primer trofeo en esta competición. Para el entrenador aurinegro, estar en la Supercopa «es ya un éxito enorme y un triunfo», especialmente «sabiendo que hay otros clubes de mucho potencial que no pueden estar en este torneo este año». Lo que es seguro es que no podrán contar con Fran Guerra y otros dos pilares del club como Aaron Doornekamp y Wes Van Beck son duda para el encuentro en el Martín Carpena.

Pero ¿cuándo se disputa el Real Madrid - La Laguna Tenerife de la semifinal de la Supercopa Endesa 2025? ¿Dónde se podrá ver el partido del primer torneo de baloncesto de la temporada? Te contamos cómo puedes verlo gratis desde nuestro país.

A qué hora es el Real Madrid - La Laguna Tenerife de la semifinal de la Supercopa de baloncesto 2025 hoy

El partido entre Real Madrid y La Laguna Tenerife, correspondiente a las semifinales de la Supercopa Endesa 2025, se disputa este sábado 27 de septiembre en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga. El encuentro entre ambos equipos tendrá lugar a las 21:00 horas (horario peninsular español).

Partidos de la Supercopa de España de baloncesto 2025 Unicaja vs Valencia Basket: sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas

Real Madrid vs La Laguna Tenerife: sábado 27 de septiembre a las 21:00 horas

Final: domingo 28 de septiembre a las 19:00 horas

Dónde ver gratis por televisión y online el Real Madrid - La Laguna Tenerife en la Supercopa de España de baloncesto

La primera semifinal de la Supercopa Endesa 2025 de baloncesto, que enfrentará a Real Madrid y La Laguna Tenerife por un hueco en la final, se podrá seguir gratis en DAZN a partir de las 20.30 horas.

¡EL MEJOR BALONCESTO YA ESTÁ AQUÍ! 🔥Llega la Supercopa Endesa y para celebrarlo...



¡LAS DOS SEMIFINALES GRATIS EN DAZN Y UNOS INVITADOS DE LUJO PARA CONTARLO! 🤩



Síguelas este sábado en DAZN con @pablolaso, @Victor_Claver, @guillenfran y @LeyreBf



🔗 https://t.co/UyS9hgNyzO pic.twitter.com/JCND2eKwV9 — DAZN España (@DAZN_ES) September 24, 2025

Tal y como ha explicado la plataforma, ambas semifinales se podrán ver sin necesidad de pagar nada: solo habrá que registrarse en la aplicación deportiva con un correo electrónico para disfrutar del encuentro entre el vigente campeón y los taronjas.

El encuentro también se podrá seguir en directo minuto a minuto en ABC.es, donde estará disponible toda la información sobre el torneo.