baloncesto / liga acb

El Madrid sobrevive a la magia de Ricky Rubio

Los blancos vencen al Joventut (75-80) y se mantienen en lo alto de la clasificación

El Barça fulmina a Peñarroya

Lyles defiende a Ricky Rubio
Lyles defiende a Ricky Rubio
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

El Real Madrid está de dulce. Tras destrozar al Barcelona en la Euroliga, cerró su gran semana con una valiosa victoria en el siempre complicado feudo del Joventut (75-80). Los catalanes, conducidos por la inagotable magia de Ricky Rubio y los ... puntos de Tomic, firmaron un duelo de mucho mérito pero, en el momento culmen, no pudieron rematar la faena. Las canastas de Len, la dirección de Maledon y la defensa coral fueron una combinación irreductible, esa que permitió a los chicos de Scariolo mantenerse en lo más alto de la clasificación.

