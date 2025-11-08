Suscribete a
Un muerto y nueve heridos por un golpe de mar en Tenerife

Trey Lyles, el nuevo ídolo del Madrid que se forjó en el hockey sobre hielo

El ala pívot, autor de 29 puntos contra el Barça, no tenía al baloncesto como prioridad durante su infancia en Canadá

Lyles despedaza al Barça y el Madrid conquista su noveno clásico consecutivo

Trey Lyles, durante el encuentro ante el Barcelona
Pablo Lodeiro

El Real Madrid, tras semanas de tropiezos e indecisión, dio un golpe encima de la mesa al destrozar a su eterno rival, el Barcelona, y sumar su noveno clásico consecutivo, además de su primera victoria a domicilio en la Euroliga. Una actuación muy ... sólida de los blancos, también coral y mortífera desde la línea de tres, que, sin embargo, tuvo un gran protagonista: el ala pívot Trey Lyles. El canadiense, nacido hace 30 años en Saskatoon, una ciudad situada en el corazón del país norteamericano, batió todos los pronósticos y sumó 29 puntos ante los azulgranas, 27 de ellos en los primeros tres cuartos. Una actuación nunca antes vista en su carrera, ni durante su etapa en la Universidad de Kentucky ni en los 10 años que compitió en la NBA.

