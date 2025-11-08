Trey Lyles, el nuevo ídolo del Madrid que se forjó en el hockey sobre hielo

El Real Madrid, tras semanas de tropiezos e indecisión, dio un golpe encima de la mesa al destrozar a su eterno rival, el Barcelona, y sumar su noveno clásico consecutivo, además de su primera victoria a domicilio en la Euroliga. Una actuación muy ... sólida de los blancos, también coral y mortífera desde la línea de tres, que, sin embargo, tuvo un gran protagonista: el ala pívot Trey Lyles. El canadiense, nacido hace 30 años en Saskatoon, una ciudad situada en el corazón del país norteamericano, batió todos los pronósticos y sumó 29 puntos ante los azulgranas, 27 de ellos en los primeros tres cuartos. Una actuación nunca antes vista en su carrera, ni durante su etapa en la Universidad de Kentucky ni en los 10 años que compitió en la NBA.

Scariolo, antes del clásico, ya destacó que su pupilo poseía una mente privilegiada para el baloncesto: «Tiene una capacidad asombrosa de entender las cosas», aseguró el transalpino, una afirmación que está respaldada por sus sobresalientes números desde que desembarcó en el club el pasado verano. Además de ser el máximo anotador del grupo en Euroliga (14,6 puntos), sus porcentajes son extraordinarios, pues acumula 52% en lanzamientos de dos, un 42,9% en triples y un 87,2% desde la línea de tiros libres. Gran hacer ofensivo que completa con una amplia labor bajo los tableros (solo Tavares le supera en rebotes).

Es posible que el Madrid haya encontrado a la gallina de los huevos de oro, un nuevo astro que permita cohesionar de manera definitiva al prematuro proyecto de Scariolo en el Madrid. Un ilusionante futuro que, sin embargo, poco tiene que ver con el pasado del canadiense. De hecho, cuando aún vivía en Canadá, el baloncesto no estaba entre sus prioridades y, como para tantos otros de sus compatriotas, era el hockey sobre hielo, deporte nacional en el lejano norte, la gran pasión del joven Lyles. Jugaba de portero durante los inviernos, mientras que en verano cambiaba el 'stick' por el bate para unirse a un equipo de béisbol.

Pero todo cambió cuando, a la edad de siete años, se mudó junto a sus padres a Estados Unidos. Fue a parar al estado de Indiana, donde el baloncesto es casi un culto pagano definido con una célebre frase: «En 49 estados es sólo baloncesto… Pero esto es Indiana». Estas palabras debieron de calar hondo en el joven Lyles, pues tan pronto desembarcó en la ciudad de Indianápolis, las canchas se convirtieron en su nuevo hogar.

Cabe mencionar que su rápida adaptación a la nueva disciplina fue suavizada por su padre, Tom Lyles, con quien entrenaba durante sesiones de seis horas en un pabellón cercano a la casa familiar, y todo ello antes de que Trey fuese al instituto, lo que le obligaba a levantarse a las seis de la mañana. «Trey entraba en mi habitación y me preguntaba: 'Papá, ¿vamos al gimnasio esta mañana?' Y no podía decirle que no, aunque quisiera», aseguró el progenitor en una entrevista hace años. Pese a todo, la fórmula funcionó a la perfección y en tiempo récord, Lyles hijo comenzó a destacar en su colegio, tanto que, con 18 años, fue reclutado por Kentucky, uno de los mejores programas de baloncesto de todo Estados Unidos.

En los 'Wildcats', durante la campaña 2014-15, coincidió con futuras estrellas de la NBA como Devin Booker, actual escolta titular de los Phoenix Suns, o Karl Anthony-Towns, astro dominicano de los New York Knicks. Juntos llegaron a la Final Four de la liga universitaria, la NCAA, escaparate que permitió a Lyles, con tan solo 19 años, debutar en la NBA de la mano de los Utah Jazz, primer paso en la liga estadounidense que ,posteriormente, le llevaría por franquicias como los Denver Nuggets, los San Antonio Spurs, los Detroit Pistons y los Sacramento Kings.

El pasado verano, tras una década al máximo nivel, no recibió ninguna oferta de pedigrí, un escenario perfecto para preparar su desembarco en Europa. El Madrid fue su destino y Lyles solo ha necesitado un puñado de encuentros para encandilar a la siempre exigente afición merengue.