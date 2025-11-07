Suscribete a
baloncesto / euroliga

Lyles despedaza al Barça y el Madrid conquista su noveno clásico consecutivo

El canadiense, autor de 29 puntos, lidera a los blancos en su primera victoria a domicilio de la temporada continental (92-101)

Resultados y clasificación de la Euroliga

Lyles busca la canasta ante Vesely y Shengelia
Pablo Lodeiro

El Real Madrid vivió una noche mágica en el Palau. No solo arrasó al Barcelona gracias a su increíble acierto en el triple (60%) y a una actuación legendaria de Lyles (29 puntos), sino que consiguió su primera victoria a domicilio de la temporada ... continental y, además, hizo claudicar a su eterno rival por novena vez consecutiva. Hay que remontarse al 7 de abril de 2024 para ver a los azulgranas triunfar en un clásico, un auténtico drama que nada tiene que ver con las sensaciones de los blancos cuando se ven las caras. Sus defectos desaparecen y, por momentos, rozan la perfección.

