baloncesto

El Barça suma una nueva calamidad ante el Girona: «Entendería que el club cambiase de entrenador»

Los azulgranas pierden de 18 y suman su tercera derrota consecutiva en liga

Trey Lyles, el nuevo ídolo del Madrid que se forjó en el hockey sobre hielo

Pablo Lodeiro

El Barcelona está tocado y casi hundido. Después de la pañolada ejecutada por el Palau tras la derrota ante el Madrid en el primer clásico del curso, los azulgranas, este domingo, sumaron su enésima calamidad tras caer en casa del Girona, uno ... de los últimos clasificados en la liga ACB, por 18 puntos (96-78). La derrota, aunque muy merecida por parte del bando local (Pep Busquets estuvo fantástico con 18 puntos), evidenció los problemas del gigante catalán, que encadenó su tercera derrota consecutiva en la competición doméstica tras las sufridas ante el UCAM Murcia (78-81) y el Lleida (86-91).

