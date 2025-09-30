Suscribete a
Baloncesto / Euroliga

Otro examen israelí para Europa

Maccabi y Hapoel forman parte de la nueva edición del torneo continental

Euroliga: resultados y clasificación

Dimitris Itoudis y Micic, el entrenador y la estrella del Hapoel
Dimitris Itoudis y Micic, el entrenador y la estrella del Hapoel Redes
Javier Asprón

Javier Asprón

La Euroliga abre el telón con morbo y con las luces de alerta encendidas. El máximo torneo continental regresa con dos equipos israelíes -Maccabi y Hapoel- en pleno debate sobre qué hacer con los deportistas y equipos de ese país por el conflicto de Gaza. ... Lo vivido en la última Vuelta a España y las peticiones de sanción a clubes de Israel, asunto que ya estudian organismos como la UEFA, planean sobre el arranque en un curso con muchas novedades.

