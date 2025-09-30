Otro examen israelí para Europa

La Euroliga abre el telón con morbo y con las luces de alerta encendidas. El máximo torneo continental regresa con dos equipos israelíes -Maccabi y Hapoel- en pleno debate sobre qué hacer con los deportistas y equipos de ese país por el conflicto de Gaza. ... Lo vivido en la última Vuelta a España y las peticiones de sanción a clubes de Israel, asunto que ya estudian organismos como la UEFA, planean sobre el arranque en un curso con muchas novedades.

Paulius Motiejunas, director general de la Euroliga, fue el encargado de lidiar ayer con ese asunto en la previa oficial del torneo. De momento, sin mucho que decir: «La política no debería involucrarse en el deporte, y especialmente en el baloncesto, pero estamos siguiendo la situación. Seguiremos observando, monitoreando y reaccionaremos en consecuencia. No es que tengamos que tomar una decisión de inmediato, pero tan pronto como otras organizaciones deportivas comiencen a reaccionar, o incluso si la UEFA lo hace, hablaremos con los clubes. Lo más importante es, obviamente, la seguridad del equipo, los jugadores y la afición». De momento, no se han escuchado voces críticas entre los rivales de Maccabi y Hapoel. Solo el Trapani Shark italiano ha alzado la voz para solicitar la eliminación de los equipos israelíes de la Champions League, torneo auspiciado por la FIBA.

El calendario ha querido que el Barcelona debute, precisamente, ante el Hapoel. Será en Sofía, escenario elegido por el club israelí para jugar como local en su estreno en la Euroliga, al que ha accedido tras imponerse en la última edición de la Eurocup. Maccabi, uno de los clubes fundadores, y con licencia fija desde el principio, repetirá la fórmula del año pasado y seguirá en Belgrado. Dos sedes neutrales para tratar de anular problemas.

La llegada del Hapoel no es la única novedad. La Euroliga crece este año a veinte equipos y, por primera vez, abre la puerta a un club no europeo, el BC Dubái, un equipo que no ha escatimado millones para reforzarse y dar la talla, y que cuenta con el exmadridista Dzanan Musa como una de sus grandes estrellas.

También aumenta la presencia española. A los habituales Real Madrid, Barcelona y Baskonia se suma el regreso del Valencia Basket, de vuelta tras conseguir una invitación por tres años y deseoso de mostrar al continente su flamante nuevo pabellón, el Roig Arena. Su debut será mañana, a domicilio, ante el Asvel.

Entre los clásicos, el nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo comenzará ante el Virtus Bolonia después del pequeño fiasco de perder la Supercopa por segundo año consecutivo. El jueves recibirá a Olympiacos.

El Barcelona, tras viajar a Bulgaria, se enfrentará a Panathinaikos en Atenas. Y el Baskonia empezará la competición recibiendo al Olympiacos y viajando a Francia para medirse al Asvel Villeurbanne.

El casting de estrellas también se ha movido. Llegan caras desde la NBA para elevar el listón: Horton-Tucker a Fenerbahçe, Devonte Graham a Estrella Roja; el dúo Okeke-Lyles al Real Madrid... Efes suma a Papagiannis y Weiler-Babb, mientras que el Barça incorpora puntos y oficio con Clyburn y Shengelia; el Hapoel se ha reforzado con Micic, uno de los grandes fichajes de la temporada. Y el Dubái, aparte de Musa, ha pescado talento en sus nuevos rivales: Petrusev, Anderson, Avramovic...

Será un año sin favorito claro. Habrá que concederle el honor al vigente campeón, Fenerbahçe, aunque la nómina de aspirantes es nutrida.