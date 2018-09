LeBron James estalla contra los balones cuadrados

Una nueva moda ha llegado a Estados Unidos y ha enfadado a LeBron James. Se trata de un entrenamiento de tiros libres con balones cuadrados, lo que aseguran que mejora la técnica en el lanzamiento. Como se puede ver en el vídeo, los jóvenes practican con esta «pelota» para sustituirla luego por el balón de siempre. Sin embargo, el jugador de Los Ángeles Lakers no parece estar muy convencido con la técnica y no ha dudado en criticar ferozmente esta nueva modalidad de preparación: «¡¡¡Por favor, parad esto!!! ¡Es mal karma para el verdadero baloncesto! Voy a llamar a la policía para que detengan ahora a estos impostores».

Man please stop it!!! That’s bad karma for the game of PURE basketball! I’m sending the 👮🏾 👮‍♀️ 🚔 to apprehend the frauds now https://t.co/P30Q2LrlJO