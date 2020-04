Entrevista José Manuel Calderón: «El virus nos hace iguales a todos» El exjugador, campeón del mundo y de Europa con España, reflexiona para ABC sobre las enseñanzas que deja esta pandemia del coronavirus

Emilio V. Escudero SEGUIR Actualizado: 05/04/2020 01:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

José Manuel Calderón descuelga el teléfono, amable, y pide tiempo. Está ayudando a uno de sus hijos con los deberes, tarea común estos días en cualquier hogar a la que él tampoco escapa. El extremeño se encuentra confinado junto a su familia en el corazón de Manhattan, una de las zonas más golpeadas por el coronavirus, y desde allí atiende a ABC para contar su experiencia en medio de una crisis que le mantiene con un ojo en Nueva York y otro en España.

¡Vaya 2020! ¿Le dan ganas de volver atrás y resetearlo?

Sí, la verdad que está siendo un año complicado. Muy raro. Tuvimos primero la muerte de David Stern (comisionado de la liga durante décadas), luego el palo de Kobe Bryant y ahora esto del coronavirus… Están siendo muchas cosas. Nos están poniendo a prueba y tenemos que conseguir salir de esta y hacerlo de la mejor manera. Tenemos que aprender y poner en valor a la familia y las cosas importantes. Tenemos que ser mejores personas y ayudarnos unos a otros mucho más sin que nos tengan que poner en una situación límite. Estoy seguro de que esto sacará lo mejor de nosotros y esa es la clave.

¿Cómo está siendo su cuarentena?

Pues por ahora, todo bien. No puedo quejarme. Toda mi familia está bien de salud, que es lo importante. Mis hijos y mi mujer están aquí, en Nueva York, y mis padres y demás familiares en España, en Extremadura. Estamos tranquilos e intentando adaptarnos a esta nueva rutina, que esperemos que se alargue lo mínimo posible.

Acostumbrado a no pasar tiempo en casa cuando era jugador, esta situación le será muy extraña...

Sí, pero lo llevo bien. Sigo teniendo las reuniones con el sindicato de jugadores (para el que trabaja desde que colgó las botas), pero tengo más tiempo para mí. Para pensar en proyectos que quizá antes tenía siempre aparcados. Sobre todo esta semana, porque mis hijos han acabado ya el «spring break» (periodo vacacional en Estados Unidos) y tienen toda la mañana ocupada con las clases telemáticas y no requieren de tanta atención.

¿Y qué le gusta hacer que no hiciera normalmente?

Pues pasar más tiempo en familia, que quizá era algo que antes no hacíamos tanto. Cada uno pasaba ese tiempo separado, en su habitación, y ahora intentamos probar algún juego de mesa o ver alguna película juntos. Eso es lo que más ha cambiado y en mi caso, lo que le decía. Darle vueltas a ideas que tenía apuntadas e intentar darle forma para convertirlas en realidad.

«Esta pandemia nos está poniendo a prueba. Estamos aprendiendo a valorar más las cosas por culpa de este virus»

¿Y no le da la sensación de estar viviendo en una película de esas que se ruedan en las calles de Nueva York?

Totalmente. Es algo que nunca hubiéramos imaginado que pudiera pasarnos. Lo piensas y te parece que estás viviendo dentro de una película. Cada vez somos más conscientes de la gravedad y de la magnitud de la tragedia, que es algo mundial, que afecta a todo el mundo sin importar la raza, ni la condición económica o social. Creo que nos va a ayudar como Humanidad a valorar las cosas de otra manera. A darle valor a cosas que quizá antes no lo tenían o no sabíamos dárselo. Antes hacíamos cosas cotidianas casi de manera automáticas y muchas de ella las echamos ahora de menos. Cosas simples, como quedar a tomar algo con un amigo, salir a correr al parque o dar un abrazo a alguien que queremos. Seguramente, todo esto, nos hará mejores personas.

Quiere decir que la pandemia hace a todos iguales...

Eso es. El virus nos hace iguales a todos, porque afecta a todos por igual. Hay que valorar más el tiempo que pasamos con los hijos y con nuestra familia. A veces igual cancelas una salida con amigos porque estás cansado y ahora te mueres por poder hacerlo… Esta situación te hace replantearte muchas cosas y pensar en que no se pueden dejar de hacer planes y que hay que aprovechar cada minuto, porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez. Estamos aprendiendo muchas cosas por culpa de este virus y esa puede ser una lectura positiva.

José Manuel Calderón, en su lugar de trabajo en casa - ABC

¿Se hace difícil vivir desde lejos la situación que atraviesa España?

Se vive con preocupación, porque estás lejos de tus familiares. Sabes que están bien porque te comunicas con ellos, pero es imposible alejar la incertidumbre de tu cabeza. Cada mañana, lo primero que pienso es en si estarán bien, porque mi madre tiene que salir al supermercado o lo que sea y te preocupas. Luego están los amigos, que algunos han caído infectados y temes su evolución… Y todo eso se junta con que la enfermedad ha llegado aquí y estamos casi igual. Quitando que nuestra cuarentena es un poco más flexible, porque puedes salir a tomar el aire en solitario, la situación de emergencia médica ya es casi igual que en España.

¿Y cómo hace para informarse de lo que pasa al otro lado del Atlántico?

Yo me informo mucho a través de los periódicos. Es lo primero que hago cuando me levanto, antes incluso de que se despierten mis hijos, porque así me hago un poco a la idea de lo que está ocurriendo en España. Me ayuda mucho, me parece una labor fundamental la que están haciendo los medios. Luego ya hago una ronda de mensajes a ver qué tal todos en casa y después miro un poco la televisión para ver qué está pasando en Estados Unidos.

«Lo primero que hago cuando me levanto es leer los periódicos para saber qué está pasando en España»

En EEUU han tardado en tomárselo en serio, y eso que muchos españoles como usted (también Pau Gasol o José Andrés) llevan semanas advirtiendo de lo que se venía encima…

Lo llevamos diciendo mucho tiempo, porque lo hemos visto y porque lo hemos vivido de cerca a través de nuestras familias. Sabíamos que íbamos un par de semanas por detrás y por eso llevamos más tiempo confinados que muchos otros. Intentamos hacerle ver a la gente lo grave que es, pero cuesta, aunque poco a poco se han ido dando cuenta.

¿Cree que los gobiernos están reaccionando de manera muy lenta?

Aquí, todo es un poco complicado, porque cada Estado va casi por libre con sus reglas. Hay algunos totalmente cerrados y otros con normas más flexibles. No hay una ley de unidad todavía y eso está afectando a la propagación del virus.

Y en España, teniendo en cuenta lo cerca que teníamos a Italia, ¿cree que se reaccionó muy tarde?

En España siempre tendemos a pensar que lo que está mal es lo que pasa en casa. En esta situación no creo que haya una forma perfecta de gestionar la crisis. Habrá medidas que se podían haber tomado antes, está claro, y otras que se habrán tomado de manera adecuada. Pero no es el momento de ver si se han hecho las cosas bien, mal o regular. Creo que hay que ver qué ha pasado en otros países y ver en qué se puede mejorar y ya cuando se salga de esto será el momento de analizar y de ver cómo se ha hecho todo. Ahora, no. Ahora hay que estar todos unidos, seguir las reglas que nos indiquen y no pensar en si han llegado tarde o no. Eso es lo importante, ya habrá tiempo para críticas. Ahora hay gente que está perdiendo a sus familiares, que se está quedando sin trabajo, y no creo que sea el momento de pensar en si se han hecho bien las cosas o si han llegado tarde las medidas. El caos está ocurriendo en casi todos los sitios, aunque es verdad que nosotros en España tenemos muchas muertes y en otros países hay menos. Pero le repito, hay que esperar. Unirnos para superar esto y no precipitarnos a la hora de valorar cómo ha pasado todo.

«Ahora hay que estar todos unidos y ya habrá tiempo para analizar si se han hecho bien las cosas»

En lo personal dice que está todo bien, pero como empresario, ¿le ha afectado mucho la crisis?

Depende del negocio, como todo. Por ahora no he tenido que tomar decisiones drásticas en ninguna empresa, pero sí es cierto que hay muchas cosas que no puedes hacer y eso lastra la actividad. Hay que buscar alternativas y ser creativos en muchos casos. De momento, hay que esperar y ver qué ocurre cuando pase todo. Habrá que adaptarse. Sé que hay sectores que están muy tocados y a todos ellos habrá que apoyarlos cuando acabe la crisis médica y empiece de nuevo la actividad económica.

Pau Gasol, Nadal, usted con Unicef… En solidaridad, el deporte español siempre está a la vanguardia, ¿no?

Sí, y es importante que sea así. Iniciativas como las de Pau y Rafa, a la que se han unido decenas de deportistas, están muy bien, pero todos tenemos que ayudar. Cada uno tiene que aportar desde donde esté y como pueda. Por poco que sea. En mi caso, hemos hecho algunas iniciativas con Unicef y con José Andrés (el chef que es una personalidad en Estados Unidos) y todo sirve para ayudar a terminar con este problema. También me he puesto a disposición del gobierno de Extremadura y del Ayuntamiento de mi pueblo, de Villanueva de la Serena, para lo que necesiten. Esta batalla la ganamos entre todos. Y ojo, que es importante estar ahí ahora, pero también habrá que estarlo después cuando haya familias que se hayan quedado sin nada y tengamos que apoyarlas. La solidaridad, cuando se ha necesitado, España ha estado ahí. Por eso, digo que es el momento de estar juntos y no de pensar en críticas. Lo negativo, sobra. Hay que ser positivos.

¿Y cómo lleva lo de haber colgado las botas?

Pues bien. Entré a colaborar con el sindicato de jugadores de la NBA y, al principio, han sido meses difíciles, de aprendizaje en todos los departamentos, dando voz a los jugadores en las diferentes reuniones. Ahora ya he empezado a involucrarme dentro de muchos proyectos y he aportado otros cuantos para introducir dentro de la asociación. De los primeros meses a ahora no tiene nada que ver y mi papel es mucho más importante. Ha sido un periodo de aprendizaje increíble y ahora estoy en el camino de hacer cosas nuevas para ayudar a los jugadores y al crecimiento de la asociación.

¿Y cómo de grave es que un coloso como la NBA se pare en seco?

Creo que sí que influye, pero como le ha pasado a todos los deportes del mundo. LaLiga, la ACB, la Euroliga… todos han parado y lo único que podemos hacer es esperar a que todo pase para empezar a mirar y buscar soluciones. Lo que sí que se está haciendo es estudiar los diferentes escenarios y ver qué opciones tenemos para acabar la temporada. Veremos si es volver como estábamos, con solo playoffs, con playoffs más largos… hay que tener todo en cuenta para reaccionar luego lo más rápido posible.