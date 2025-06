La Audiencia de Barcelona avala la prórroga de la instrucción del caso Negreira

Continúa la instrucción del caso Negreira, por el que un juzgado de Barcelona investiga un presunto delito de corrupción deportiva por los pagos que, durante años, el F. C. Barcelona realizó a quien entonces ejercía como número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira. Y es que la Audiencia Provincial, en un auto consultado por ABC, rechaza los recursos de algunos de los investigados, y mantiene la prórroga de las pesquisas que acordó Instrucción 1, al cargo de las mismas.

Así consta en la resolución, fechada el pasado 10 de junio, que recoge que algunas defensas, como la de Albert Soler, pidieron revocar la prórroga al considerar que esta no se había justificado debidamente -por falta de motivación-, recurso al que se unieron también los expresidentes azulgranas Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, mientras que tanto la Fiscalía como el Real Madrid entendieron que sí procedía la prórroga acordada.

Por su parte, Xavier Estrada Fernández, el árbitro que formalizó la querella por corrupción deportiva y que ejerce la acusación particular, también reclamó acabar la instrucción y enviar el caso a juicio, al entender que los informes de la Guardia Civil acreditan «sin lugar a dudas» el 'modus operandi' denunciado, al entender que el citado ilícito se consuma con el simple ofrecimiento o solicitud de un beneficio o ventaja y, por tanto, no necesita que se produzca el resultado deportivo pactado.

Al respecto, el tribunal apunta que, pese a que aún no se ha tomado declaración a ninguno de los investigados, a excepción del propio Negreira -que se acogió a su derecho a no hacerlo-, podría «resultar la necesidad de practicar nuevas diligencias, tales como el rastreo de dinero o de testificales de personas que pudieran corroborar, por ejemplo, la versión que sobre determinados hechos puedan dar los investigados que no han declarado y, en consecuencia, resulta procedente fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la presente instrucción». Consideran así los magistrados que alargar este plazo es relevante para la investigación.

También rechazan el argumento de Estrada Fernández y apuntan que pueden ser necesarias nuevas diligencias, además, recuerdan que todavía no se ha tomado declaración al resto de investigados. Aunque estaban fijadas para el 17 y 30 de junio las de la pareja de Negreira, Ana Paula Rufas; su hijo, Javier Enríquez; así como las de Rosell y Bartomeu, se han aplazado hasta septiembre a petición de sus defensas, que ya tenían otros señalamientos previos en mismas fechas. Por todo ello, la Audiencia de Barcelona rechaza los recursos y confirma la prórroga de la instrucción del caso Negreira.