Marta Cardona: «Vilda hablaba mal de las 15, pero las lleva al Mundial y a mí me deja fuera; fue muy duro»

El Mundial conseguido por la selección dejó alegría a raudales por toda España, pero una espina clavada en Marta Cardona (Zaragoza, 1995). A pesar de mantenerse fiel y escuchar las críticas de Jorge Vilda a las 15 amotinadas, se quedó fuera de la cita y en su lugar entraron las arrepentidas. Con la herida aún abierta, afronta con ambición la Supercopa de España con el Atlético de Madrid, vigente campeón de Copa.

—¿Cómo afronta el Atlético de Madrid la Supercopa?

—Con mucha confianza después de haber ganado al Alavés en Copa, algo muy bonito ya que defendemos título. Así que con muchas ganas de empezar este nuevo torneo.

—¿Cómo ve al Levante?

—Es un rival muy duro. Va segundo en Liga, eso quiere decir que están haciendo las cosas muy bien. El año pasado acabó en puestos Champions por delante de nosotras. Entonces es un rival muy duro a batir, pero al ser a partido único las opciones son 50-50. Además, se juega en un estadio que a nosotras nos viene muy bien porque tenemos muy buenos recuerdos, así que seguro que nos alzamos con la victoria.

—En Butarque consiguieron derrotar al Madrid en una final de Copa para la historia. ¿Qué se le viene a la cabeza al recordar ese partido?

—Fue de película, porque además empezó a llover, nos cayó el diluvio universal. Cuando pisemos el campo nos va a traer muchísimos recuerdos, porque todas hemos vuelto a ver el partido repetido. De la forma en que lo ganamos, perdiendo 2-0, remontando hasta el 2-2. Fue muy bonito y muy especial y lo vamos a volver a recordar. Ojalá que Butarque nos vuelva a dar la misma suerte.

—En la pelea por la próxima Champions, están Levante, Madrid y Atlético en un punto. ¿Qué implicaría no conseguir el principal objetivo que se ha marcado el club?

—Sería lo mismo que pasa desde hace tres años. Es un objetivo sin cumplir porque es el principal. Sí que queremos títulos como la Supercopa o la Copa de la Reina, que estamos peleando por ellos, al igual que la Liga, aunque esté el Barça muy avanzado. Nosotras lo que queremos es el primer objetivo, que es estar en Champions, y vamos a luchar por ello.

—Usted ha jugado para los dos clubes principales de la capital. ¿Qué tienen en común y qué les diferencia?

—Hay una gran diferencia. El Atleti tiene muchísimos años de historia, al igual que todos los títulos que tiene. El Real Madrid es un recién llegado. Por mucha historia que tenga el masculino, se intenta comparar, pero esa no es la realidad. Acaba de llegar y no tiene aún ningún título. Supongo que estarán trabajando para llegar a ello, pero a mí eso ya no me importa. Yo me centro en mi club, que es el Atlético de Madrid.

—¿Por qué su salida del Madrid fue convulsa?

—Son etapas. Juegas, cambias, se dan diferentes circunstancias. No cambio por nada el estar ahora aquí, en el Atlético de Madrid. Me ha dado mucho, me ha dado un título de Copa. ¿Qué más puedo pedir? Estoy enormemente agradecida.

—¿Por qué siguió yendo con la selección española a pesar del motín de las 15?

—Yo consideraba que si te llama la selección española, tienes que ir. Los demás tenían que hablar desde otro punto de vista, pero eso ya ha pasado. Somos campeonas del mundo. El que está fuera y el otro personaje también, que está fuera, es lo que se tenía que conseguir porque no tenían que estar en la Federación. Se ha conseguido y a partir de ahí lo que ha quedado detrás no hace falta recordarlo.

—¿Podría ponerme algún ejemplo de alguna actitud inaceptable vivida en la RFEF?

—Son temas de los que no me gusta hablar. Yo no he vivido nada en concreto que te pueda decir. Con ciertas compañeras, pues igual los tratos eran muy fríos por parte del seleccionador. O no esperabas cosas de él que igual hacía, etc. Pero en general, yo creo que luego cayó todo por su propio peso. Él se confundió en muchas cosas. En vez de defender a sus jugadoras, defendió a una persona que no tenía que haber defendido, por mucho que fuese su presidente. Por eso, aparte de verse la clase de persona que es, si defiendes a Luis Rubiales, con eso está todo dicho de cómo puede ser mi exseleccionador.

—¿Qué sintió al ser fiel a la selección y a Vilda para después quedarse fuera del Mundial?

—Fue una decepción muy grande. Podría contar un montón de cosas que se pudieron hablar ese año. Las 15 que no van y las otras seguimos yendo. Sobre jugadoras que van al Mundial, el propio seleccionador habla mal de ellas durante las concentraciones a las que nosotras íbamos y luego las selecciona. Al final, a él le venía bien que se declarasen disponibles porque son las mejores del mundo. Es la realidad. Pero eso no quita que el trato que nos había hecho llegar, después de todo, no concordaba. Me dejas fuera después de estar yendo todos los años a la selección. Fue una decisión muy dura para mí y sobre todo para mi familia. Es algo que siempre lo voy a llevar clavado. Mi sueño era estar allí y ganar el Mundial. ¿Quién no quiere ganar un Mundial después de llevar cuatro años yendo a la selección? Fue muy duro. Muchas veces me cuesta ver o reaccionar a contenidos sobre que han ganado el campeonato del mundo. Obviamente estoy muy orgullosa por mis compañeras. Pero a mí me dolió muchísimo.

—¿Vilda criticaba a las amotinadas durante las concentraciones?

—En charlas íntimas, sí. Obviamente no las insultaba, pero sí que mostraba su opinión de todo lo que había pasado. En vez de mirarse él mismo, de qué podía cambiar, por qué pasaba esto de que quince jugadoras, muchas de ellas las mejores del mundo, no venían, etc. Y si tú dabas una opinión contraria, se te podía poner la cruz. Esa es la realidad. Estabas un poco entre la espada y la pared. Si no ibas, no ibas a volver más, a no ser que fueses una de las mejores del mundo y tuviesen que contar contigo. Pero yo creo que todo ha caído por su propio peso, tanto él como el presidente. Y espero que ahora la Federación haga una limpia de verdad. Estoy convencida de que lo está haciendo para que sea una nueva era.

—Su contrato con el Atlético termina en junio. ¿Cómo ve su futuro?

—Estoy centrada en el partido de mañana y sobre el futuro... En el fútbol pueden pasar muchísimas cosas. Yo estoy centrada en el Atleti, estoy muy feliz y lo que tenga que ser, será.