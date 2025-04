Joao Félix, de discutido a intocable

Superada en Getafe la piedra del estreno, el Atlético de Madrid se enfrenta (19.30 horas, DAZN) a su primer rival granítico en esta Liga, un Villarreal remozado que apunta alto en las apuestas para el final de un campeonato en el que Joao ... Félix ambiciona disfrutar del protagonismo que las lesiones, y alguna que otra decisión de Simeone, le fueron restando durante sus primeras tres temporadas de rojiblanco. También su falta de regularidad y la losa que, sobre todo en sus inicios, le supuso la mochila de los 127 millones de su fichaje.

Acercándose a los 23 años y ya en su cuarto año en el Metropolitano, el portugués parece, o así se intuye, un jugador distinto. Las caras serias del pasado han mutado en sonrisas sobre el campo. «Estoy trabajando para estar al mejor nivel, para no tener lesiones, pero a veces el fútbol es injusto. Espero que este año no pase nada de lesiones y así seguramente estaré a un nivel bueno porque estoy trabajando para eso», aseguró feliz en Getafe.

Madurez vital trasladada al césped en pretemporada (un gol y dos asistencias; también un penalti fallado) y en esa victoria en el Coliseo (0-3), que estuvo construida a partir de tres asistencias suyas. Un inicio ilusionante en un verano de luces que ha derivado, según el Atlético, en una propuesta mareante, 135 millones, del Manchester United. Gil Marín, el mayor defensor del jugador en los momentos en el que hasta Simeone pareció tener dudas sobre él, se remitió a la prohibitiva cláusula de su jugador: 350 millones de euros.

A través de un mensaje en sus redes acompañado por una foto del delantero, una iniciativa que molestó en Inglaterra, el Atlético dejó clara la confianza y la apuesta por su estrella: «No tiene precio». Pero el mercado de fichajes continúa abierto hasta el 1 de septiembre y no es descabellado pensar que el club de Old Trafford pueda aumentar la oferta por Joao, que en 2019 ganó el Golden Boy. Él, sin embargo, afirma que pretende hacer historia de rojiblanco. «Yo lo que quiero es darle al Atlético de Madrid cosas que el club todavía no tiene», se le escucha decir, en una clara referencia a la Champions, en el tráiler de la serie Amazon Prime en torno al club avanzado el jueves. Más liberado, Joao Félix apunta este curso a convertirse en el líder que espera el club de él.

Decisivo en el tramo final de la última Liga en la carrera por entrar en la Champions, Joao siente el cariño que añoró en el pasado, en el que algunos llegaron a poner en tela de juicio su contratación. En unos meses ha pasado de discutido a intocable. Incluso Simeone, habitualmente indiferente o crítico con el portugués, se muestra más cercano. «Ve cosas que otro no ven», alabó el técnico tras el triunfo en Getafe.

El Cholo volvió a lanzar este sábado en rueda de prensa un guiño a Joao Félix y a Morata, el mejor socio del luso sobre la hierba. «Están en un buen momento, hicieron una buena pretemporada, los dos están con mucha ilusión y con mucha madurez».