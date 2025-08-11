El Atlético suma y sigue: Raspadori, séptimo refuerzo para Simeone

El Atlético de Madrid sigue sumando refuerzos en el mercado de fichaje de este verano y este lunes ha anunciado la séptima llegada a su plantilla, la del italiano Giacomo Raspadori, delantero italiano de 25 años procedente del Nápoles, el vigente campeón de la Serie A. El atacante firma como jugador rojiblanco para las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2030, en una operación que supera los 20 millones de euros.

Con la llegada de Raspadori, Simeone gana polivalencia para la vanguardia de su equipo porque el italiano puede jugar en todas las posiciones del ataque, aunque también puede jugar por detrás de los delanteros. El ex del Nápoles, conjunto con el que ha conquistado dos Scudettos, se convierte en el séptimo fichaje de este verano del club del Metropolitano, que antes había anunciado a Hancko, Ruggeri, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Álex Baena y Marc Pubill. En total, una inversión de más de 170 millones de euros en este mercado de verano, que el club madrileño no da aún por cerrado de manera definitiva.

En las tres últimas temporadas en las filas del Nápoles, equipo en el que no llegó a tener el cartel de titular indiscutible, no es un jugador que destaque por sus cifras realizadoras, pero sí por su movilidad, capacidad combinativa y potente lanzamiento con sus dos piernas. Un futbolista habituado a agitar los partidos y ser un revulsivo desde el banquillo, por lo que, a priori, puede ser un recambio ideal para cubrir la marcha del argentino Correa. Un atacante que en el último curso tuvo 29 apariciones con los napolitanos, 15 de ellas comenzando como suplente.

El internacional absoluto italiano, que antes de firmar su contrato superaba el pertinente reconocimiento médico, comenzó su carrera en las divisiones inferiores del Sassuolo, con cuyo primer equipo debutó en mayo de 2019 y con el que jugó 82 partidos, marcando 18 goles y repartiendo nueve asistencias.

Raspadori,, que no es un goleador puro, fichó por el Nápoles en 2022, con el que ganó la Serie A en su primera temporada, repitiendo título la pasada temporada. Con el conjunto campano disputó 109 encuentros, firmando 18 tantos y una decena de asistencias

El nuevo jugador del Atlético hizo su debut con la selección absoluta de su país en 2021 en un partido de preparación para la Eurocopa, jugando desde entonces 40 partidos, con un bagaje de nueve goles y seis asistencias.