Suscribete a
ABC Premium
sponsor

FÚTBOL

La Liga ya tenía a sus estrellas

Una nueva temporada del campeonato español comienza este viernes con pocos cambios en el reparto de figuras

Los fichajes internos y el importante desembolso de Real Madrid y Atlético, protagonistas de un mercado austero

España, la casa de los gurús del deporte

Mbappé y Lamine Yamal, durante la final de Copa entre Real Madrid y Barcelona
Mbappé y Lamine Yamal, durante la final de Copa entre Real Madrid y Barcelona Manuel Gómez
Daniel Cebreiro

Daniel Cebreiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La espera ha llegado a su fin. Dos meses y medio después, el fútbol español está de vuelta. Este viernes comienza una nueva temporada de la Liga y lo hace con pocos cambios en el reparto de estrellas. Nombres de la talla de Lamine Yamal, ... Pedri, Mbappé, Vinicius o Baena volverán a acaparar las miradas nacionales después de un mercado austero en el que el mayor protagonismo ha sido para los fichajes internos y el importante desembolso efectuado por Real Madrid y Atlético. 38 jornadas de ardiente lucha por el título, Europa y la salvación aguardan a las veinte aficiones, que abandonan la tranquilidad del verano para regresar a la tensión que acompaña a sus equipos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app