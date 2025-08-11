La Liga ya tenía a sus estrellas

La espera ha llegado a su fin. Dos meses y medio después, el fútbol español está de vuelta. Este viernes comienza una nueva temporada de la Liga y lo hace con pocos cambios en el reparto de estrellas. Nombres de la talla de Lamine Yamal, ... Pedri, Mbappé, Vinicius o Baena volverán a acaparar las miradas nacionales después de un mercado austero en el que el mayor protagonismo ha sido para los fichajes internos y el importante desembolso efectuado por Real Madrid y Atlético. 38 jornadas de ardiente lucha por el título, Europa y la salvación aguardan a las veinte aficiones, que abandonan la tranquilidad del verano para regresar a la tensión que acompaña a sus equipos.

Barcelona Lamine marca el paso

El conjunto azulgrana, como defensor del título, parte la Liga como el rival a batir. Con la misma columna vertebral que maravilló la temporada pasada, liderada por un Lamine Yamal mayor de edad y con la sensible baja de Iñigo Martínez en defensa, afronta Flick la ardua tarea de responder a las altas expectativas en su segundo año en el banquillo. El portero de presente y futuro como Joan García y el talento imprevisible de Rashford, a la esperada de la complicada situación económica del club para verse inscritos, son las caras nuevas de un Barcelona, esta vez sí, candidato a todo desde el principio.

Real Madrid La hora de Xabi Alonso

Necesitaban los blancos un importante lavado de cara después de la decepcionante campaña que cerró la etapa de Ancelotti en el Bernabéu. Y este llegó en forma de un nuevo técnico y una importante inversión en fichajes (167 millones). Provocó el Mundial de Clubes un comienzo atípico en la era Xabi Alonso, además de los debuts de Huijsen y Alexander-Arnold, saldado con una dura derrota ante el PSG. Desde ya comienza la hora de la verdad para el entrenador tolosarra, con los nuevos refuerzos de Carreras y Mastantuono, y el objetivo de recuperar la brillantez en el juego y aumentar el palmarés blanco.

Atlético Profunda renovación

El cuadro rojiblanco afronta la decimoquinta temporada de Simeone en el banquillo con una plantilla renovada y rejuvenecida. El Atlético fue incapaz la temporada pasada de pelear hasta el final por ningún título y la entidad pretende volver a ser la alternativa a Barça y Madrid. Para ello, se ha producido una revolución en la que han salido doce jugadores, entre ellos Correa y De Paul, a cambio de la llegada de Baena, Hancko, Johnny, Almada, Ruggeri y Pubill a cambio de más de 150 millones.

Athletic Nico es el fichaje

Las limitaciones a la hora de contratar de la entidad bilbaína provocan mercados de poco movimiento en San Mamés, aunque este año el mayor fichaje lo ha protagonizado un jugador propiedad del Athletic. Cuando el Barcelona ya casi celebraba su incorporación, Nico Williams renovó con los leones, a los que liderará en su regreso a la Liga de Campeones una década después. Areso y Robert Navarro son los únicos refuerzos para que los de Ernesto Valverde se codeen con la élite del fútbol europeo.

Villarreal Bajas sensibles

El precio a pagar por la gran temporada del submarino amarillo que hará sonar de nuevo la sintonía de la Champions en Villarreal fue la venta de dos hombres clave como Baena y Barry, por los que ingresó 72 millones. Una jugosa cantidad cuya mitad se ha destinado en hacerse con Moleiro, Mouriño, Buchanan y Rafa Marín, además de la polémica contratación de Thomas, pendiente de juicio y acusado de cinco cargos de violación. Nombres que vuelven a postular al conjunto dirigido por Marcelino como uno de los favoritos en la pelea por los puestos altos de la tabla.

Betis Exigencia por más

En Europa por quinto año consecutivo y tras quedarse a las puertas de su primer título continental, la exigencia que ha llevado al Betis a crecer no permitirá relajarse a los de Pellegrini. Las importantes ventas de Johnny y Jesús Rodríguez fueron invertidas en las fichajes de Deossa, Natan, Riquelme, Valentín Gómez y Petit -cedido al Mirandés-, que se unieron a los regresos a coste cero de Pau López y Junior. La lesión de Isco, primer duro golpe para los verdiblancos antes del comienzo de la Liga.

Celta Beneficio y calidad

La primera campaña completa de Claudio Giráldez en el banquillo celeste llevó al Celta a competir de nuevo en la Europa League. Para el complicado equilibrio que supone disputar tres competiciones, la entidad viguesa ingresó 50 millones gracias a los traspasos de Larsen y Fer López, una importante caja de la que solo han salido 12 millones para hacerse en propiedad con Ilaix y reclutar a Bryan Zaragoza y Jutglá, de regreso al fútbol español tres temporadas después.

Rayo Vallecano A Europa con lo puesto

Todavía le resta una eliminatoria para certificar su clasificación a la Conference, pero en caso de superarla Iñigo Pérez deberá tirar de imaginación para competir en Liga y Europa con prácticamente los mismos nombres que la temporada pasada. El exbético Luiz Felipe es el único refuerzo de una plantilla con Batalla fichado y Gumbau de nuevo cedido.

Osasuna El gran reto de Lisci

El conjunto navarro tiene en Alessio Lisci el gran aliciente para esta nueva campaña en El Sadar. Después de pelear por la salvación pero sucumbir en un Levante casi desahuciado y pasar de la permanencia a rozar la gesta del ascenso con el Mirandés, se presenta Osasuna como el gran reto en la breve carrera del italiano. Para ello, no ha efectuado apenas retoques en la plantilla navarra, que se despidió de Areso y dio la bienvenida al canterano madridista Víctor Muñoz y a Rosier.

Mallorca Talento joven y español

Goza el Mallorca de una estabilidad en Primera que le permite ser uno de los equipos que menos se ha movido en el mercado. Superado el siempre complicado primer año de un proyecto, Arrasate afronta la tarea de olvidar el descenso cuanto antes y soñar con Europa sin Copete ni Robert Navarro y con la creatividad de Pablo Torre traspasado por el Barcelona, los goles de un habitual en la selección española sub-21 como Mateo Joseph y la apuesta por el portero finlandés Bergström, procedente del Chelsea.

Real Sociedad El vacío de Zubimendi

No se encuentra la ilusión donostiarra en un punto álgido. Después del desaliento que supuso la temporada pasada, que cerró la exitosa etapa de Imanol Alguacil en Anoeta, no ha conseguido el mercado de la Real levantar las pobres expectativas que rodean al equipo, especialmente tras la salida de Zubimendi, nuevo futbolista del Arsenal a cambio de 70 millones. Sergio Francisco, entrenador del filial realista hasta junio, asumirá la misión de devolver la ilusión a la parroquia guipuzcoana con las únicas caras nuevas de Guedes y el central croata Caleta-Car.

Valencia Corberán es el líder

Mestalla se temió durante meses lo peor viendo a su equipo instalado en el descenso jornada sí, jornada también. Hasta que la llegada al banquillo che de Corberán, quien transformó al Valencia y le mantuvo en Primera. Para evitar un año más de sufrimiento, y al contrario que en temporadas pasadas, no ha sufrido el conjunto valencianista un desmantelamiento. A las esperadas salidas tras concluir su cesión de Mamardashvili y Barrenechea se han sumado Mosquera y Gasiorowski, un vacío que tratarán de llenar los mediocentros Ugrinic y Baptiste Santamaría, Aguirrezabala, Copete y Dani Raba.

Getafe El gasto mínimo

Son 1,8 millones la cantidad que ha desembolsado el Getafe en sus nueve caras nuevas. Una política de austeridad que deberá hacer buena Bordalás para que Getafe siga disfrutando del fútbol de Primera un año más. La cifra gastada se reparte entre Juanmi y Davinchi, mientras que el resto se de fichajes han sido a coste cero, entre agentes libres y cesiones.

Espanyol Sin Joan, con Roberto

La salida de Joan García fue tan dolorosa a nivel sentimental como sensible a nivel deportivo. Los de Manolo González buscan olvidar a su exportero con Dmitrovic, al mismo tiempo que se vuelven a encomendar a los goles de Roberto, que llevaron al Espanyol a desembolsar seis millones.

Alavés El regreso de Mariano

Es el conjunto vitoriano la penúltima bala en la carrera de Mariano Díaz, sin equipo el año pasado, tras convencer a Coudet en la pretemporada del Alavés. Además, los babazorros contarán con el canterano del Madrid Youssef Enríquez, Aleñá, Johnny Otto, Raúl Fernández y Pablo Ibáñez, altas de un mercado con balance positivo gracias a las ventas de Panichelli, Mouriño y Conechny.

Girona Lemar ilusiona a Míchel

De disputar la Champions a sufrir por certificar su permanencia en la Liga, busca el Girona la estabilidad. Para ello, la principal ilusión de Míchel responde al nombre de Lemar, en su camino a sentirse futbolista de nuevo, que recala como cedido en Montilivi igual que los defensas Vitor Reis y Hugo Rincón.

Sevilla La escasez hecha club

La primera experiencia del argentino Almeyda en un banquillo de las grandes ligas europeas es la única esperanza a la que puede aferrarse la afición del Sevilla para no tener pesadillas con un posible descenso a Segunda tras bordearlo durante los últimos años. La situación del club ha provocado que las dos únicas llegadas hasta la fecha sean dos agentes libres como el ex del Celta Alfon y el chileno Suazo.

Levante Morales más juventud

Fue el conjunto granota el mejor equipo de Segunda la temporada pasada gracias a una plantilla con la veteranía del gran capitán, Morales, y una juventud talentosa como la de Carlos Álvarez, héroe del ascenso. Por ello, el Levante ha apostado por ocho caras nuevas cuya edad media no llega a 24 años, con nombres conocidos como Olasagasti o Manu Sánchez.

Elche Sarabia llega a la élite

La primera campaña de Eder Sarabia al frente de los ilicitanos terminó con el regreso a Primera, una categoría que conoce de su época con Setién y a la que ahora se enfrentará como primer entrenador con las sensibles bajas de Nico Fernández y Nicolás Catro, pero con refuerzos como Álvaro Rodríguez o Víctor Chust.

Oviedo El esperado regreso

Casi un cuarto de siglo ha aguardado el Tartiere para ver a los suyos de nuevo entre los mejores. Concluidas todas las celebraciones, llega la hora de competir, para la que el equipo dirigido por Paunovic contará con la veteranía de Rondón, el control del serbio Icic o el pase de Alberto Reina.