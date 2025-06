El Atlético, ante dos caminos de espinas rumbo a los octavos de final

Cumplió el Atlético de Madrid su objetivo en Seattle. Sin un partido brillante, pero los de Simeone, liderados por el doblete de un genial Barrios, se impusieron a los Sounders. Un 1-3 que se antojaba un buen resultado hasta que, tres horas ... después, Botafogo trastocó todos los planes rojiblancos. El conjunto brasileño, además de hacer historia al imponerse al PSG en el duelo entre campeones de la Libertadores y la Champions, deja a los colchoneros al borde de la eliminación y les obliga a una auténtica machada en la última jornada para clasificarse a los octavos de final. En resumidas cuentas, si los galos salen victoriosos de su visita al Lumen Field, el Atlético deberá golear por tres goles de diferencia al Botafogo.

Antes de la gran sorpresa del Mundial de Clubes hasta la fecha, se presentaba el equipo madrileño en Seattle con una buena primera media hora que debería haberle servido para sentenciar el partido. A pesar de la intensidad con la que trataban de responder los Sounders, el conjunto rojiblanco generaba ocasiones con suma facilidad, pero se mostraba incapaz de convertirlas. Entre ellas, tres fallos, uno de Julián Álvarez y dos de Sorloth, difíciles de explicar. Solo Barrios, con un misil desde la frontal, logró traducir la superioridad atlética en el marcador antes del descanso. Tras él, llegó el intercambio de goles -Witsel, Rusnak para el Seattle, y de nuevo Barrios- que alojó el definitivo 1-3 en el electrónico. Los locales, ante un gran ambiente en el Lumen Field, se mostraron muy competitivos y lograron poner en aprietos a todo un Atlético casi hasta el final del encuentro.

Después del encuentro, Simeone se mostró satisfecho con la actuación de su equipo, aunque también lamentó la falta de contundencia en las ocasiones generadas. Desde la derrota ante el PSG, los rojiblancos se encontraban en un camino lleno de finales para mantenerse en el torneo, una situación motivante para el técnico argentino y los futbolistas. «Se percibía buena energía, ganas de jugar, ganas de ganar. Pero también ese espacio de intranquilidad. Es bueno saber que hay una puerta y hay que entrar por esa puerta», fueron las palabras del entrenador atlético antes de conocer el resultado del otro partido del grupo. Porque el siguiente reto para los colchoneros no es una final ya que no vale solo con ganar, es escalar una montaña de lo más empinada.

El PSG, ese equipo que parecía imparable, se topó con la inconmensurable defensa de Botafogo. Un derroche de intensidad y fundamentos que, unido al gol de Igor Jesus al más puro estilo Diego Costa en la primera mitad, permitió a los brasileños derrotar a los franceses para escalar a lo más alto de la clasificación. Un grupo B en el que el campeón de la Libertadores se sitúa como líder con seis puntos, seguido por franceses y españoles con tres cada uno.

Dos vías hacia los octavos de final

De cara a la última y decisiva fecha que tendrá lugar este lunes a partir de las 21 horas, los dos primeros criterios de desempate si dos o más equipos finalizan empatados son: el mayor número de puntos obtenidos entre ellos y la mejor diferencia de goles resultante de sus enfrentamientos. Lo que significa que únicamente dos vías conducen al Atlético a los octavos de final. La primera es que el PSG no consiga la victoria ante el Seattle y que los rojiblancos mejoren el resultado de los galos. Una opción real pero altamente improbable que lleva a plantear la segunda. En caso de triunfos de galos y colchoneros se produciría un triple empate en el grupo que obligaría al conjunto colchonero a golear a Botafogo por tres tantos de diferencia o más para superarle en la clasificación como segundo.

Noticia Relacionada CONTRAGOLPE Dilapidando a Riquelme Nicolás Álvarez Tólcheff

Con todo, goza el Atlético de tres días para mentalizarse de cara a la decisiva jornada del lunes. Una fecha en la que será fundamental la faceta goleadora, precisamente uno de los aspectos en el que los de Simeone tienen un amplio margen de mejora. A pesar de que Julián no se haya estrenado aún en este Mundial, su nivel y su acierto suscitan pocas dudas en el momento de la verdad. Todo lo contrario en el caso de su acompañante. En el caso de Griezmann, un futbolista desconectado y desaparecido desde hace meses, lo que aumenta la dificultad de mostrarse atinado cuando se le presenta la ocasión, como demostró ante el PSG en la jugada que precedió al segundo tanto galo. Mientras que Sorloth, que concluyó la Liga con una excelsa inspiración para reclamar su titularidad, se ha dejado su puntería en tierras españolas. En los dos partidos disputados suma tres ocasiones manifiestas, especialmente sangrante la del debut a portería vacía, solventadas con disparos paupérrimos. Sin acierto de los delanteros, se antoja misión imposible golear a todo un experto defensivo como Botafogo.

También será imprescindible la generación de juego, en horas bajas por la versión actual de De Paul. El argentino, uno de los futbolistas más creativos en el pase del fútbol español, atraviesa ese momento ya conocido en el Metropolitano en el que da la sensación de que los partidos no van con él. En Seattle se volvió a ver a un De Paul desacertado en el pase y en muchos minutos desconectado de la posesión. Una faceta que suplió a la perfección un Barrios más liberado al jugar adelantado que fue capaz de jugar y hacer jugar a los suyos al mismo tiempo que se mostró decisivo y atinado con su primer doblete en el primer equipo. Y una buena forma a la que no se puede sumar a la defensa, de nuevo vulnerable y en la que, a excepción de Llorente, ninguno de sus miembros consigue transmitir sensación de seguridad. Un panorama desalentador para un Atlético que, a pesar de no haber dicho todavía su última palabra, se asoma al abismo del Mundial de Clubes