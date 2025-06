La obligación de ganar, el camino del Atlético: «Es bueno saber que hay una puerta y que hay que entrar por esa puerta»

Afrontaba el Atlético de Madrid su visita a Seattle como una final y sale de ella reforzado con la victoria. A pesar de una actuación lejana al sobresaliente y los momentos de sufrimiento vividos en el Lumen Field, los rojiblancos dependen de sí mismos para meterse en los octavos de final.

Con todo, Simeone abandonó el Lumen Field con «sensación buena». «El equipo atacó bien y tuvo buenas situaciones. El camino para lo que viene va a ser así», sostuvo el argentino, que también lamentó la falta de efectividad: «La contundencia te hace estar tranquilo, la no contundencia te hace estar intranquilo».

«Desde el partido con el PSG, ya son todo finales. No hay otro resultado que no nos sirva que no sea ganar», estableció un satisfecho Simeone por encontrase en «el camino que les tocó». «Hoy se percibía buena energía, ganas de jugar, de ganar. Pero también ese espacio de intranquilidad. Es bueno saber que hay una puerta y hay que entrar por esa puerta».

Un camino proseguido con buen pie sobre todo gracias a Pablo Barrios, autor de un doblete y nombrado mejor jugador del partido tras explotar una faceta en la que se exige mucho más. «Siempre lo digo. Es algo que tengo que mejorar cuando juego más adelantado. Intentaré que siga siendo así», sentenció.

Respecto al canterano, uno de sus grandes mentores como es Koke confesó que, antes de su doblete, le aconsejó una mayor presencia ofensiva. «Antes del partido hemos estado hablando. Como estaba en una posición más adelantada, le he dicho que tiene que llegar al gol, tiene que meter más goles. Es un jugador mucho más ofensivo y hoy lo ha demostrado con esa llegada. El primero y después del 3-1, que era importante, con la tranquilidad que ha tenido».

Preguntado por su rival este jueves, el entrenador del Seattle Sounders, Brian Schmetzer, se quedó impresionado por la intensidad de su homólogo rojiblanco a pesar del 3-1 a su favor. «Su equipo juega como él cuando jugaba, que era un gran futbolista. Nosotros tenemos un ejercicio en el entrenamiento que se llama Simeone, que trata de defender en 4-4-2. No creo que haya mayor elogio que este».