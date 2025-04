Alonso y Cardona ganan la Copa del Mundo de relevo mixto

Ana Alonso y Oriol Cardona han conquistado la Copa del Mundo de esquí de montaña en relevo mixto tras imponerse en la última prueba de la temporada, en la estación suiza de Villars-sur-Ollon. Los españoles, que se proclamaron subcampeones del mundo hace apenas un mes, sumaron su tercer triunfo del curso, lo que le dio los puntos necesarios para coronarse por delante de la pareja suiza formada por Marianne Fatton y Robin Bussard.

A menos de un año de los Juegos de Cortina d'Ampezzo, Alonso y Cardona aparecen como claros candidatos al podio olímpico, al que también optan en sus respectivas pruebas individuales.

«Empezamos con una victoria y terminamos en el mismo puesto, estamos súper contentos», relató tras la prueba Alonso.

«Ayer tuve molestias estomacales y no me encontraba muy bien, pero esta mañana me sentía mejor. Gestionamos la carrera muy bien, y fue una excelente manera de terminar la temporada y mirar hacia el futuro», corroboraba Cardona.

La pareja española se ha impuesto en tres de las cinco pruebas del calendario. Ganaron en el estreno, en Andorra, y tras ser segundos en casa, en Boi Taull, repitieron triunfo en Bormio, en el mismo escenario en el que se desarrollarán los Juegos. De nuevo fueron segundos en Val Martello, por lo que llegaron a Villars-Sur-Ollon en plena pelea por el título con los suizos.

Alonso fue quien inició la carrera, en la que participaban los doce equipos clasificados, y desde el principio la granadina marcó el ritmo. En el primer relevo España pasó con una ventaja de 7,5 segundos sobre Suiza y de 10,5 sobre Italia. En la segunda vuelta, el suizo Bussard logró recortar distancias con Cardona, aunque el colchón seguía por encima de los cinco segundos cuando la posta regresó a Alonso. De ahí al final, la pareja española se mostró firme y exhibió su fortaleza.

En la última subida, Bussard apretó de nuevo para tratar de adelantar a Cardona, pero el español resistió para cruzar la meta con una ventaja de 1,2 segundos. Italia se llevó el bronce.