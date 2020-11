De Rahm a Biles: las grandes genialidades del deporte mundial

Han pasado unas horas, pero el golpe de Jon Rahm en los entrenamientos del Masters de Augusta aún resuena en medio mundo. De hecho, se recordará durante años, pues una genialidad como la del español solo ocurre cada mucho tiempo en el mundo del deporte. La suya es una de esas acciones que perduran y que forman parte de la historia, como el penalti de Panenka, el gol de falta de Roberto Carlos a Francia o «la Gran Willy» de Guillermo Vilas en tenis.

El crecimiento de Jon Rahm es innegable y nadie duda de que en sus brazos aguarda uno de los grandes torneos. Podría llegar, quién sabe, en este Masters de Augusta que comienza mañana, pues el vasco ha demostrado que está en forma logrando uno de los golpes más inverosímiles de la historia. Aunque llegó en un entrenamiento, su genialidad quedó para siempre, salvando primero el lago con la pelota rebotando varias veces en el agua y aterrizando en el verde antes de colarse en el hoyo.

En el mundo del fútbol son varias las acciones históricas. Desde la «mano de Dios» de Maradona en el Mundial 86 hasta el penalti de Panenka, pasando por la parada del «escorpión» de Higuita o la falta «teledirigida» de Roberto Carlos en un amistoso a Francia en 1997. A día de hoy, Sergio Ramos es el gran discípulo de Panenka a la hora de lanzar los penaltis con un leve toque que engaña y supera al portero. Todas estas distintas acciones, comparten un denominador común: la innovación. Porque goles bonitos hay muchos, de toque o de habilidad, pero solo ellos instauraron una tendencia que se sigue utilizando a día de hoy.

Es el caso, también, del gran Guillermo Vilas, que en 1974 realizó por primera vez un golpe de tenis entre las piernas para intentar salvar un punto que estaba casi perdido. Desde entonces se conoce como «la Gran Willy», golpe defensivo para volver a poner la pelota en juego una vez que te ha sobrepasado cuando estás en la red. Gabriela Sabatini o Roger Federer se convirtieron en especialistas de este golpe. Uno de los últimos en sufrirlo en sus carnes fue Novak Djokovic ante el francés Moutet (vídeo).

