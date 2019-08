La última barbaridad de Simone Biles: primera mujer que hace un doble-triple

Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia de Estados Unidos, con veinticinco medallas entre mundiales y Juegos Olímpicos, volvió a asombrar a los aficionados de todo el mundo con una nueva gesta. Durante el campeonato estadounidense se convirtió en la primera mujer en hacer un doble-triple. Esto es, dos saltos mortales con tres rotaciones.

Después, ni corta ni perezosa, se atrevió a prometer que este domingo lo volvería a intentar. «Siento que nunca debes conformarte solo porque ya estás ganando o estás en la cima», había advertido la gimnasta en las entrevistas previas al campeonato.

Hasta ahora, el doble triple era un elemento que solo se había logrado en categoría masculina, aunque también es algo muy poco habitual. Por eso llama la atención la facilidad con la que Biles lo hace hasta en los entrenamientos.

No ha sido el único movimiento con el que Simone Biles ha asombrado al mundo estos días, pues en la barra logró después un inédito doble-doble en la salida, que si bien no fue perfecta pue tuvo que ayudarse de los brazos en el aterrizaje, hizo vibrar al público de nuevo.

Had to do a double-double take 👀@Simone_Biles is the first person in HISTORY to perform a double-double dismount on beam 🤯#USGymChampspic.twitter.com/c5h7GkC3p2