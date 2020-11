El golpe de su vida: la bola de Rahm planea el lago y hace un genial hoyo en uno

Jon Rahm ha protagonizado este martes el momento del día en la tercera jornada de entrenamientos del Masters de Augusta. Lo ha hecho gracias a un golpe mágico, a la par que imposible, con el que el golfista de Barrika ha hecho un hoyo en uno impresionante, después de que la bola "surfeara" por la superficie del agua del lago, llegara al green y terminara entrando en el hoyo 16.

From pond to pin! Rahm skips to a hole-in-one on No. 16 at #themasterspic.twitter.com/JNNPWgW9OP