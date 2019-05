Indy 500 Alonso, sobre su accidente en Indianápolis: «Golpeé con las piernas el volante y lo rompí» Es uno de los detalles desvelados por un documental grabado por el propio equipo McLaren

McLaren quiso plasmar su asalto a las 500 millas de Indianápolis en un documental que acaba de ver la luz. El intento de Fernando Alonso y su equipo de conquistar una carrera que le daría al asturiano la triple corona del automovilismo (junto al GP de Mónaco y las 24 horas de LeMans), acabó mal, con el piloto español eliminado y sin opciones de disputar la prueba. Pero aún así el vídeo ha salido a la luz, «sin censura» y con valiosas declaraciones y detalles desconocidos.

Como la forma en la que Alonso vivió su accidente en los entrenamientos libres del miércoles, cuando se fue contra el muro, contado por el propio bicampeón del mundo de Fórmula 1.

«Parece espectacular desde fuera, pero desde dentro no parece así de malo. En el segundo impacto, cuando ya iba de espaldas, toqué con las piernas el volante y lo rompí. Si lo llego a tocar con otra parte del cuerpo, quizás habría sido diferente, pero las piernas son muy fuertes, así que lo rompí», explica Alonso a las cámaras.

«Los coches son normalmente un poco digitales. On-off. Así que tienes agarre y de repente no tienes nada. En ese momento eres sólo un pasajero. Vas en una burbuja de aire y no hay agarre, así que cuando eso sucede sueltas y giras el volante aunque no va a servir de mucho lo que hagas. Y solo esperas que sea suficiente para hacer la curva, no tocar el muro, llegar a boxes o lo que sea...», añade.

El relato del accidente de Alonso es la parte más espectacular de este pequeño documental, pero no la única. En él se puede ver cómo vivió el equipo McLaren la prueba desde dentro y cómo lo que arrancó como una sospecha de que no serían competitivos se acabó confirmando.

Otro de los momentos llamativos lo protagoniza el brasileño Gil de Ferran, responsable deportivo de McLaren y ganador de las 500 millas de Indianápolis en 2003, cuando se sincera y reconoce que la eliminación de su coche le ha afectado: «Siento dolor, mucho dolor. He estado haciendo esto desde que era un adolescente, 35 años, y nunca había sentido tanto dolor en el automovilismo. Querría volver mañana y reemprender este reto».