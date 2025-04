Coronavirus en el deporte, última hora en directo: irritación en el tenis por la decisión unilateral de Roland Garros

Sigue la última hora del impacto del coronavirus en el mundo del deporte a través de este enlace: [ Coronavirus en el deporte, última hora en directo ]

Un jugador del equipo de los Senators de Ottawa, de la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo (NFL) , dio positivo al coronavirus y se convirtió en el primer profesional de esa modalidad deportiva que sufre la enfermedad COVID-19, desveló su equipo.

De cara al futuro regreso a la competición una vez que la crisis del coronavirus pueda darse por controlada, los cuerpos técnicos de varios clubes han planteado mantener una cumbre telemática para estudiar los pros y los contras de la reaparición en el campeonato. Consideran que sería necesario un tiempo previo de entrenamientos de las plantillas antes de competir.

Y mientras tanto, en París la prensa gala sospecha que Neymar habría aprovechado el parón del fútbol para «escapar» a Brasil , donde el coronavirus aún no ha llegado con tanta fuerza como en Europa.

El presidente del club blanco, Florentino Pérez, ha enviado una carta a sus socios en los que les transmite ánimos ante la crisis sanitaria dell coronavirus.

Los clubes de la Bundesliga ya estarían negociando con sus futbolistas una rebaja de los sueldos ante el escenario actual de parálisis total del fútbol.

La decisión de Roland Garros de mover sus fechas, entrando en conflicto con un buen número de torneos, ha provocado una profunda irritación entre los jugadores y el resto de citas del calendario , que claman por el hecho de que la Federación Francesa de Tenis haya tomado esta decisión de manera unilateral en lugar de intentar consensuarla.

La Amstel Gold Race anuncia su suspensión. Una medida que sin embargo no ha tomado la Dauphine Liberé, que de momento se mantiene en el calendario pese a la amenaza del coronavirus.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha calificado de positiva la decisión de la UEFA de aplazar al año que viene la Eurocopa de este verano por la amenaza del coronavirus, y ha recalcado la importancia de que los jugadores tengan «estabilidad y planes concretos» durante el confinamiento por el estado de alarma en España.

Lorenzo Sanz , expresidente del Real Madrid, se encuentra ingresado en la UCI por coronavirus, según ha adelantado El Ideal de Granada. El dirigente, de 76 años, llevaba varios días con fiebre y su estado habría empeorado este martes.

El centrocampista internacional francés Blaise Matuidi , del Juventus Turín, dio positivo este martes por coronavirus y es el segundo jugador del conjunto turinés contagiado después del italiano Daniele Rugani.

Carlos Sainz ha dado negativo en la prueba del coronavirus, según reveló a través de su perfil oficial en la red social Twitter después de que un miembro de su escudería, McLaren, se hubiera infectado la semana pasada antes del Gran Premio de Australia, que fue suspendido.

La próxima edición del torneo Andalucía Masters de golf , prevista del 30 de abril al 3 de mayo en el Real Golf Club Valderrama de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), ha sido aplazada hasta una nueva fecha aún por definir por la pandemia de coronavirus, anunció este martes la organización.

Argentina suspende el fútbol hasta el 31 de marzo por el coronavirus.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) y Amaury Sport Organization (ASO) han anunciado este martes la suspensión debido al coronavirus de las tres grandes clásicas que debían disputarse durante el mes de abril: Paris-Roubaix (día 12), Flecha Valona (22) y Lieja-Bastoña-Lieja (26).

El torneo de Roland Garros de 2020 se jugará del 20 de septiembre al 4 de octubre y no entre finales de mayo y principios de junio, como estaba previsto, a causa del coronavirus, informaron este martes los organizadores. [Lee la información completa]

La Asociación de Clubes Europeos (ECA) ha mostrado su apoyo al aplazamiento de la Eurocopa a 2021, decidido este martes por la UEFA, y ha destacado el "compromiso profundo" de todo el fútbol europeo para amortiguar las consecuencias provocadas por la pandemia del coronavirus.

El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, dijo este martes que el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, suspenderá el fútbol por el coronavirus tras el pedido de los jugadores y entrenadores y la negativa de River Plate de jugar su partido del sábado.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco , afirmó que los deportistas españoles «no pueden ir a los Juegos en desigualdad», aunque aclaró que la decisión sobre un posible aplazamiento de Tokyo 2020 por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus corresponde al COI. Blanco indicó que las noticias que llegan todos los días «son inquietantes en todos los países del mundo». «Pero, para nosotros, lo más importante es que nuestros deportistas no pueden entrenar y de celebrarse los Juegos, irían en desigualdad de condiciones», manifestó el presidente del COE.

Rusia suspendió hoy las ligas de fútbol, baloncesto y hockey sobre hielo hasta el 10 de abril siguiendo las recomendaciones del Gobierno y de las federaciones internacionales.

La CONMEBOL ha seguido los pasos de la UEFA y también anunció este martes el aplazamiento hasta el año 2021 de la Copa América, inicialmente prevista para el próximo verano, una «medida extraordinaria para una situación inesperada» que «responde a la necesidad fundamental de evitar una evolución exponencial del virus». [Lee la información completa]

Finalmente el organismo rector del fútbol europeo ha decidido aplazar la Eurocopa hasta el verano de 2021 . Las diferentes federaciones han acordado que es la mejor solución ante la situación actual por la crisis sanitaria del coronavirus, mejor que moverla hasta el invierno.

Entre las consecuencias del parón de la mejor liga de baloncesto del mundo se encuentra la paralización de los controles antidopaje . Seguramente ello no afecte a que los deportistas tomen durante sus entrenamientos sustancias para mejorar el rendimiento físico, pero seguramente los que en alguna ocasión se han mostrado favorables al consumo de cannabis podrán hacerlo sin miedo.

A las pruebas suspendidas o aplazadas por la crisis del coronavirus se ha sumado el mítico Derby de Kentucky , que retrasa su disputa hasta septiembre.

Desde Japón las autoridades insisten en su mensaje: los Juegos de Tokio 2020 se disputarán «de forma completa» . Lo que no concretan es si eso significa que se disputarán sin público en las gradas.

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) Irene Lozano tomó la palabra para contestar a todos los deportistas que se han quejado por la imposibilidad de continuar sus entrenamientos al aire libre. Aseguró comprender su inquietud, en particular la de los nadadores, pero les recordó que el confinamiento es la mejor medida para combatir la expansión del coronavirus.

Los dirigentes del fútbol europeo se reúnen hoy -por videoconferencia- en un día decisivo para el futuro inmediato de este deporte en el viejo continente. Pondrán en común sus propuestas para lo que resta de temporada en el actual escenario de la crisis del coronavirus y tomarán una decisión. Son varias las opciones que se barajan, desde suspender el curso a intentar acabarlo con torneos exprés cuando se pueda volver a jugar. Y lo que se decida en este foro afectará a muchos campeonatos locales, como la Liga española.

El Valencia CF ha confirmado este lunes que se han detectado «nuevos casos positivos» de coronavirus COVID-19 en su plantilla y en el cuerpo técnico, después de anunciar ayer que cinco integrantes del club estaban contagiados, y ha lamentado que haber viajado a Milán para jugar la 'Champions' haya provocado «en torno a 35% de casos positivos». [Lee la información completa]

La Comisión Ejecutiva Permanente de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) decidió este lunes «dar por finalizadas las competiciones de Superliga (masculina) y Liga Iberdrola (femenina), con efectos a partir del día 16 de marzo de 2020», por la pandemia de coronavirus y «las recientes medidas acordadas por el Gobierno de España».

Diego Cervero , jugador del Barakaldo CF, equipo del Grupo II de Segunda B, ha ofrecido su ayuda como «licenciado en Medicina y Cirugía» a cualquier centro sanitario que lo solicite para colaborar en la lucha contra la pandemia del coronavirus. [Lee aquí la noticia completa]

El Campeonato de España de ciclismo en pista de Tafalla, que estaba previsto que se celebrará entre el 8 y el 12 de abril, ha sido aplazado como medida preventiva debido a la propagación del COVID-19.

La organización del Maratón Ciudad de Zaragoza, cuya decimocuarta edición estaba prevista para el próximo 19 de abril, ha decidido aplazarla y baraja el 8 de noviembre como nueva fecha de la carrera.

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), reunida este lunes a través de una videoconferencia, amplió la suspensión de la Liga Endesa hasta el 24 de abril y anunció que «la voluntad de todos los clubes sigue siendo reanudar la competición y finalizar la Liga" cuando «la situación lo permita». La asociación que forman los 18 clubes de la máxima categoría del baloncesto español, que había aplazado a primeros de abril las dos próximas jornadas (24 y 25, así como dos partidos aplazados de otras jornadas), decidió este lunes ampliar esa suspensión hasta el día 24 de abril, debido a la pandemia del coronavirus.

Rusia suspendió este lunes todas las competiciones internacionales en su territorio hasta nuevo aviso con el fin de contener la propagación del coronavirus. La prohibición afecta también a los deportistas extranjeros invitados a competir en este país, en su mayoría en eventos de invierno, señala el comunicado del Ministerio de Deportes ruso. También se limita la celebración de competiciones nacionales que no estén directamente vinculadas con la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. En Rusia se ha disparado en los últimos días el número de infectados hasta alcanzar los 93, de los que 86 son personas que fueron contagiadas en el extranjero, en su mayoría, en China e Italia.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile suspendió temporalmente este lunes la liga de Primera División y las del resto de categorías como prevención ante la pandemia por coronavirus que en este país ya deja 155 contagiados. La ANFP anunció que la medida se aplicará a partir de la próxima jornada, por lo que los dos partidos restantes de la octava fecha, que finaliza este lunes, serán los últimos en disputarse.

El torneo preolímpico europeo de boxeo que arrancó en Londres el pasado sábado fue suspendido este lunes por su organizador, el Comité Olímpico Internacional (COI) , debido a la creciente propagación del coronavirus, que obligó a suspender también en el Reino Unido, entre otros eventos, la Premier League. «Se tomó la decisión de suspender el evento este lunes, en medio de crecientes restricciones mundiales de viaje y medidas de cuarentena, con el fin de permitir a los participantes de más de 60 países ajustar sus planes y regresar a casa», informó el COI en un comunicado.

El fabricante de neumáticos P irelli ha confirmado este lunes que uno de los miembros de su personal en la Fórmula 1, después del frustrado Gran Premio de Australia , ha dado positivo por coronavirus. Según informa Pirelli, el empleado «está siguiendo todos los procedimientos pertinentes establecidos por las autoridades sanitarias australianas». «Las autoridades han confirmado a Pirelli que esta persona no ha tenido ningún contacto con terceros que requiera medidas preventivas especiales para otras personas», continúa.

La organización de la Vuelta al País Vasco acaba de anunciar el aplazamiento de la prueba. Se debía disputar del 6 al 11 abril.

La organización del Tour de Romandía , una de las principales pruebas ciclistas de Suiza, anunció hoy la cancelación de la edición de este año, prevista del 28 de abril al 3 de mayo, a causa de la pandemia de COVID-19.

El director administrativo de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) , Christian Seifert, advirtió este lunes que si la temporada no logra reanudarse en algún momento con partidos a puerta cerrada, habrá algunos clubes de no podrán sobrevivir. «En el futuro inmediato los partidos a puerta cerrada son la única posibilidad de supervivencia. Quien descarte categóricamente los partidos a puerta cerrada no tiene que preocuparse más por si la próxima temporada la Bundesliga tendrá 18 o 20 clubes porque ya no habrá 18 clubes profesionales», dijo Seifert tras una asamblea extraordinaria con los representantes de los 36 clubes de la primera y la segunda Bundesliga.

Las 6 horas de Spa-Francorchamps , séptima prueba puntuable del mundial de resistencia (WEC), que debía disputarse en este circuito belga entre el 23 y 25 de abril, han sido aplazadas después de las reuniones realizadas entre el promotor del campeonato, sus socios locales y el RACB.

El circuito femenino de tenis (WTA) se suspende hasta el próximo 2 de mayo. «Con motivo de la crisis del coronavirus los torneos WTA de Stuttgart, Estambul y Praga no se mantendrán en las fechas programadas», anunció este organismo. «Tomaremos una decisión la próxima semana sobre si se mantienen los eventos de la temporada de tierra y continuaremos siguiendo de cerca la situación y su impacto en la temporada WTA», agregó.

Siguiendo con los mensajes el futbolista del Valencia Gayà , uno de los cinco positivos de coronavirus confirmados por el club, también ha emitido un ejemplar texto sobre su situación.

Para esos deportistas y en especial para los ciclistas que siguen saliendo a las carreteras ha tenido un mensaje Alberto Contador . El exciclista, ganador de Tour, Vuelta y Giro les ha recordado que se queden en casa y les ha lanzado una advertencia: si tienen cualquier percance en estos días complicados será más difícil que les atiendan en urgencias.

Algunos deportistas han alzado la voz tras la prohibición de muchos países de no salir a la calle más que en los casos necesarios. La última ha sido Carolina Marín, que ha contestado con ironía a Samaranch, explicando que le resulta imposible montar una pista de bádminton en su casa .

En España se ha producido la muerte de un joven entrenador de 21 años en Málaga por coronavirus, lo que confirma que no solo puede causar graves problemas a las personas de edad avanzada. Esto debería ayudar a concienciar a la juventud para tomarse en serio las medidas de los diferentes gobiernos.

La buena noticia que llega desde Alemania queda empañada por otras que llegan de otros lugares, como desde Inglaterra, donde se celebró un maratón con más de 6.000 participantes, lo que podría favorecer los contagios .

El diario 'Der Spiegel' publica hoy que el empresario Dietmar Hopp podría tener ultimada una vacuna contra el coronavirus a través de una de sus empresas de investigación. Lo curioso es que este millonario, dueño del Hoffenheim de la Bundesliga, lleva meses soportando una dura campaña de insultos y acoso por parte de las aficiones de otros clubes por tener permiso para saltarse la histórica norma del 50+1 por ciento para los accionariados de la liga alemana.

Mientras dura el parón por las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de salud los deportistas siguen entrenando en sus casas. Así son los consejos que los médicos les han hecho llegar .

Una buena noticia en medio de la crisis por el coronavirus. El enfermo de McLaren por cuyo positivo se suspendió el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 está recuperado . La F1 sigue pendiente de la evolución del virus para ponerse en marcha y una de las últimas noticias es que podría quedarse sin las vacaciones de verano habituales para recuperar fechas .

La NBA podría reanudar actividades a mediados de junio. Los propietarios y ejecutivos de la NBA están considerando que la actividad de la liga podría reanudarse entre mediados o finales de junio. De acuerdo a fuentes allegadas a la liga, aunque los propietarios consideran que para esas fechas se podría reanudar la temporada, suspendida de manera indefinida el miércoles, también existen el temor de que el campeonato se pierda completamente.

Ferrari ha decidido mantener su fábrica en Italia cerrada durante las próximas dos semanas con el objetivo de velar por la salud de sus empleados.

El Valencia confirma que tiene cinco positivos por coronavirus . Uno de ellos es Garay, que ya es el primer jugador infectado de la Liga.

El estadio del Galatasaray , el Turk Telekon, ha sido desinfectado a fondo por las autoridades turcas al comprobar en Estambul y en todo el país el rápido crecimiento de la pandemia. El gobierno turco piensa desinfectar todos los estadios de fútbol así como todos los centros de grandes concentraciones de personas para atacar de raíz el problema que se avecina.

Gabriele Gravina , presidente de la Federación de fútbol italiana (FIGC), aseguró este domingo que no ve «alternativas» al aplazamiento de la Eurocopa , prevista del 12 de junio al 12 de julio, pues considera fundamental que concluyan los campeonatos ligueros.

Las cuantiosas pérdidas a las que se enfrenta el fútbol italiano por el cese de los partidos.

La llegada de la antorcha olímpica a Tokio también será a puerta cerrada.

El delantero del Elche Jonathas de Jesús ha dado positivo en coronavirus. El brasileño presentaba un cuadro de fiebre la semana pasada y la prueba dio positiva el sábado. El equipo y el resto del personal del club ya están en cuarentena.

El Atlético de Madrid echa el cierre dos semanas .

La conjura del Real Madrid para afrontar el coronavirus: «Juntos somos más fuertes»

Ezequiel Garay , primer jugador de la Liga con positivo por coronavirus.

Maradona mostró su apoyo a River Plate ante su negativa de salir a jugar su partido de la Copa Superliga de Argentina ante Atlético Tucumán.

Detroit Pistons Christian Wood ha dado positivo por coronavirus, ha confirmado su agente, Adam Pensack, por lo que se convierte en el tercer jugador de la NBA en contagiarse del COVID-19.

Fútbol, NBA, Valentino Rossi... Repasa cuáles están siendo los gestos más emotivos del mundo del deporte por la crisis del coronavirus.

Rudy Gobert , primer jugador de la NBA infectado por el coronavirus y quien bromeó días antes sobre el tema causando un revuelo importante, ha decidido donar 500.000 dólares a la lucha contra el virus .

La National League , que corresponde a la quinta categoría del fútbol británico, ha seguido adelante este sábado con la disputa de seis encuentros. La FA dictaminó que sea cada categoría la que maneje si decide o no seguir adelante con sus partidos.

El presidente de la FA, Greg Clarke , teme que la Premier League no se pueda terminar por culpa del coronavirus.

Christian Eriksen , que desde que fichó por el Inter vivía en un hotel, se ha visto obligado a abandonarlo por el coronavirus . El equipo lombardo le ha buscado un apartamento y equipamiento para poder entrenarse en casa.

La jugada de estrategia de Sergio Llull para vencer al coronavirus .

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, es tajante: « Vamos a vencer al contagio y a acoger los Juegos según lo previsto ».

La AD Ceuta pagará el envío a domicilio de compra de personas de grupos riesgo por el coronavirus.

Maradona aplaude a River Plate por no presentarse a un partido: « Mira que a mí no me gustan las gallinas, pero aquí los banco [apoyo] a morir ».

El mensaje de Messi para hacer frente al coronavirus: « Es el momento de ser responsable y quedarse en casa ».

Los futbolistas españoles en Polonia : «Están más concienciados», «Al supermercado solo entra uno, la cola espera fuera».

La Serie A italiana también acumula positivos . Hasta el momento, nueve futbolistas.

Se confirman dos casos más de coronavirus en el Alavés .

Stephen Curry se une a la ola solidaria y pagará el comedor de los 18.000 niños de Oakland que se han quedado sin clases tras el cierre de los colegios por el coronavirus.

Empiezan a escucharse las primeras voces para que la Premier League 2019-2020 sea «nula» .

La decisión del River Plate de no presentarse al partido de esta sábado en la Copa Superliga ante el Atlético Tucumán, tomada por la amenaza del brote de coronavirus, podría acarrearle una dura sanción. Tanto el Gobierno argentino como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habían decidido que la competición, aunque a puerta cerrada, siguiese disputándose.

Deportistas y gestores del mundo del deporte se suman a la lucha contra el coronavirus. Más allá de la reclusión en sus respectivos domicilios, algunos han decidido aportar otro granito de arena con aportaciones económicas. Es el caso del piloto de MotoGP Valentino Rossi, que ha contribuído a la compra de material para un hospital en Italia, o del presidente del Inter de Milán, Steven Zhang, que ha aportado 300.000 mascarillas .

Después de sus duras críticas al Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, Fernando Alonso vuelve a tomar hoy la palabra . Esta vez lo hace con un mensaje más institucional, sumándose a la campaña #yomequedoencasa. «Regalémonos lo más importante que tenemos, la salud»

Marc Gasol, Serge Ibaka y el resto de jugadores de los Raptors han dado negativo en las pruebas por coronavirus . El equipo de Toronto fue el último que se enfrentó a los Utah Jazz, conjunto con dos jugadores contagiados de Covid-19 y de ahí las pruebas a las que han sido sometidos.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) anunció que la Liga de las Naciones, cuyo comienzo estaba previsto para el 22 de mayo, se pospone hasta después de los Juegos Olímpicos de Tokio, debido a la pandemia por el coronavirus.

Dan negativo sobre coronavirus los integrantes de los Raptors. Las pruebas de coronavirus para los integrantes de los Raptors de Toronto dieron negativo, con el resultado de una persona aún pendiente, anunció este equipo de baloncesto el viernes por la noche. Los Raptors fueron el último equipo en enfrentarse a los Jazz de Utah, cuyos jugadores el francés Rudy Gobert y Donovan Mitchell dieron positivo al virus.

La etapa griega del relevo de la antorcha olímpica para Tokio 2020 ha sido cancelada debido a la pandemia de coronavirus, según ha informado hoy el comité organizador de la cita olímpica prevista en la capital nipona.

El Campeonato de Europa de Kárate, que se iba a disputar en Bakú del 25 al 29 de marzo, se ha cancelado definitivamente debido a la pandemia de coronavirus tras la decisión final del gobierno azerbaiyano. La Federación Española envió un comunicado instando a su cancelación.

Pocas horas después de que Carolina Marín y Fernando Rivas mostraran su inquietud por el futuro próximo del bádminton, la Federación Mundial cancelaba todos los torneos hasta finales de abril.

El Trops Málaga, que milita en la División de Honor Plata de balonmano, informó este viernes de un nuevo caso de coronavirus en su plantilla, por lo que se elevan a cinco los jugadores afectados por el COVID-19 , mientras que hasta ahora cuatro en total han dado negativo en las pruebas practicadas.

Estas son las ligas de fútbol que resisten: Rusia, Ucrania, Turquía, Serbia, Bielorrusia y Hungría .

La suspensión de partidos de la Euroliga por el coronavirus se prolongará hasta, al menos, el próximo 11 de abril , según lo afirmado por su presidente y CEO, Jordi Bertomeu, en una carta pública hecha pública este viernes.

El Masters de Augusta de golf , que se disputaba del 9 al 12 de abril, se aplaza hasta una «fecha que se pueda acoger con seguridad».

El ciclista argentino Maximiliano Richeze anunció que dio positivo en pruebas por coronavirus y deberá permanecer en aislamiento en Abu Dabi: «He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi periodo de cuarentena se prolonga».

El Giro de Italia acaba de anunciar que se pospone . También se anula la salida desde Hungría y se anulan las tres etapas previstas allí. Se baraja la posibilidad de correr un Giro de únicamente dos semanas.

El Gran Premio de Fórmula Uno de Bahréin, previsto para el próximo 22 de marzo, y el que debía tener lugar en Vietnam el 3 de abril han sido pospuestos hasta nuevo aviso debido a la pandemia mundial del coronavirus, apenas un días después de que se cancelase el GP de Australia por el mismo motivo.

El Leganés ha anunciado que ninguno de los miembros de la primera plantilla, ni del staff técnico, ni del cuerpo de empleados del club que han tenido relación con el caso positivo por coronavirus del director general Martín Ortega podrán abandonar la Comunidad de Madrid.

Los partidos de competiciones europeas de balonmano y los de selecciones nacionales han sido suspendidos hasta el 12 de abril, anunció este viernes la Federación Europea (EHF) en un comunicado. «Durante los últimos días la EHF ha estado analizando cuidadosamente la situación para todos sus federaciones asociadas y los clubes que participan en sus competiciones y ha tenido en cuenta toda la información recibida. La decisión se ha tomado a la vista de la propagación del COVID-19 por Europa y para proteger la salud y la seguridad de jugadores, entrenadores, oficiales y aficionados», explica el comunicado

Thiago Alcántara ha criticado con dureza la decisión de la Bundesliga de seguir jugando partidos aun cuando la crisis por el coronavirus se ha convertido en pandemia: «Esto es una locura. Por favor, dejad de perder el tiempo y aterrizad en la realidad. Seamos honestos, hay prioridades mucho más importantes que cualquier deporte». La Bundesliga prevee jugar esta jornada al completo, a puerta cerrada.

El COE informa de que cierra sus instalaciones por el coronavirus: «Con objeto de controlar el brote por COVID-19 y evitar su propagación masiva, el Comité Olímpico Español, atendiendo a las recomendaciones del Gobierno, ha tomado la decisión de cerrar sus oficinas, desde el lunes 16 hasta el lunes 23, fecha en la que, en función de las directrices que marque el Gobierno, estudiaremos las acciones futuras. Todos los trabajadores van a continuar desempeñando sus tareas mediante el teletrabajo, por lo que la atención telefónica y vía mail se mantiene sin cambios.

El Barcelona ha decidido suspender toda actividad del primer equipo de fútbol por el coronavirus. Esta mañana la plantilla se ha reunido con Josep Maria Bartomeu, el doctor Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y jefe de salud laboral del club, y el doctor Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva y Epidemiológica del Hospiutal Clínico.

Además, la Federación ha pedido a los clubes que tomen medidas: «Desde la RFEF entendemos que, en estos momentos, la prioridad es la protección de los futbolistas , de los entrenadores, de los árbitros y todo el personal de los clubes y de las federaciones que están implicados en las competiciones -señala la RFEF en una circular- y por esta razón, recomendamos encarecidamente que todos los clubes suspendan también todos los entrenamientos colectivos de todos sus equipos mientras no existan competiciones oficiales»

En Segunda B, clubes como el Pontevedra o el Atlético Baleares anunciaron este jueves que continuaban sus entrenamientos a puerta cerrada, pero hoy la Federación Española de Fútbol ha recomendado a todos los equipos que suspendan los entrenamientos colectivos y preparen planes de entrenamiento individual para sus futbolistas.

Los jugadores del Albacete , de Segunda división, se han ejercitado este viernes en las instalaciones del club manchego, pero muchos otros equipos han echado el cierre a sus estadios y también a sus campos de entrenamiento. En estos casos, los futbolistas se han llevado a casa una serie de deberes para mantener la forma de la mejor manera posible a la espera de que pueda reanudarse la Liga.

