Coronavirus, últimas noticias en directo | Pedro Sánchez decreta el estado de alarma en España

11.15Asturias supera el centenar de infectados al sumar 28 nuevos positivos El número de casos positivos de COVID-19 se ha situado hoy en 101, 28 más que ayer por la tarde, según el balance hecho público por la Consejería de Salud asturiana, que mantiene como activos 98 de esos positivos. Dos de los casos registrados en Asturias ya han recibido el alta médica, mientras que otro, un profesor de 68 años relacionado con el brote surgido en la Fundación Masaveu, falleció esta semana.

11.13El Gobierno Vasco anunciará a mediodía las medidas de contención que aplicarán en la comunidad El Gobierno Vasco informará a partir del mediodía de la medidas que ha adoptado el lendakari, Iñigo Urkullu, para contener la expansión del coronavirus en el País Vasco después de entrar en vigor este sábado el estado de «emergencia sanitaria» en la comunidad autónoma. El lendakari preside desde las diez de la mañana el Comité Asesor que le asiste como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi que está definiendo las medidas necesarias para tratar de contener los contagios, sobre todo en Álava, el territorio vasco con más casos registrados que se concentran principalmente en Vitoria.

11.10Italia sale a los balcones a cantar para contagiarse de alegría El alma italiana es un alma festiva, y el ingenio y la alegría son sus armas. Y el canto. Ayer, por ejemplo, vimos en las redes como rebotaba un vídeo en el que se puede escuchar a un grupo de residentes de Siena entonando el «Canto della Verbena», un himno de esta hermosa ciudad de la Toscana. Sigue leyendo.

11.04Artículo de Isabel Díaz Ayuso para ABC Juntos, venceremos: La situación recuerda a las guerras que padecieron nuestros antepasados, pero ahora contra un enemigo invisible. Léelo aquí.

11.02Las academias militares de Zaragoza y Calatayud, vacías Las dos academias militares de Aragón amanecieron este sábado semivacías por el coronavirus, después de que hayan clausurado todas sus aulas y hayan mandado a su casas a todos los que estaban estudiando en ella. Se trata de un millar de cadetes, en el caso de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, y de varios cientos en el caso de la Academia de Logística del Ejército, ubicada en Calatayud.

11.00Manual de confinamiento de los Mossos Los Mossos d'Esquadra han diseñado ya una completa guía para las zonas afectadas por el confinamiento en Cataluña (casi 70.000 personas en torno a la población de Igualada) y que puede ser extrapolable a toda la Comunidad, pese a que como el resto de España se está a la espera de las medidas del Real Decreto del estado de alarma. En este manual se recogen veintisiete preguntas y respuestas.

10.47La industria aérea se prepara para una avalancha de suspensiones de empleo La drástica caída de la demanda de viajes en todo el mundo por el riesgo de contagio del coronavirus, unido a las restricciones operativas de muchas compañías aéreas ha comenzado a traducirse en ajustes e incluso suspensiones de empleo en muchas de ellas para intentar reducir costes ante la caída en picado de sus ingresos. Algunas compañías han empezado a anunciar despidos para afrontar la situación de la pandemia que ya ha provocado 134.000 personas infectadas y más de 5.040 muertes en todo el mundo.

10.45El diputado balear de Vox Antonio Salvá ha dado positivo El diputado de Vox en el Congreso por Baleares Antonio Salvá, ha anunciado este sábado que es una de las personas infectadas por el coronavirus en las últimas horas. «Ayer noche he dado positivo en la prueba del COVID-19. Me encuentro bien, cumplo las indicaciones de las autoridades sanitarias y nuestros profesionales sanitarios. Sigo en mi casa de Madrid, no volví a Mallorca por precaución. Gracias a todos», ha explicado en un tuit, informa Josep María Aguiló.

10.42Las cofradías de Castilla y León suspenden todos los actos de Semana Santa Un comunicado conjunto de las juntas de cofradías de Castilla y León emitido a última hora de la tarde de ayer señalaba que «atendiendo a las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias, lamentamos informar de que se suspenden todas las actividades públicas organizadas por las cofradías y hermandades». Informa Montse Serrador.

10.40La Policía fulmina a su mejor experto en riesgos laborales en plena crisis La Dirección General de la Policía ha cesado a José Antonio Nieto, máximo especialista en riesgos laborales del Cuerpo -un facultativo con casi cuatro décadas de experiencia- en plena crisis de salud pública por el coronavirus y pese a ser el autor del Plan de Actuación que servirá para que la Policía Nacional implemente criterios de gestión sanitaria, preventiva, de protección y operativa para hacer frente a la pandemia. Informan Pablo Muñoz y Cruz Morcillo.

10.26Mapa del coronavirus en tiempo real A esta hora, hay más de 145.000 casos confirmados en todo el mundo, con 5.429 muertos y más de 71.000 recuperados. Consulta aquí el mapa en tiempo real.

10.23Javier Ortega Smith, diputado de Vox, guarda cuarentena en casa tras informar esta semana de su contagio.

Queridos compatriotas, tras vuestras preguntas, debo compartir mi día a día desde casa. Intento mantenerme en buena forma física y mental, recargando fuerzas, mis "anticuerpos españoles" luchan contra los malditos virus chinos, hasta derrotarlos #FuerzaEspañapic.twitter.com/rZRlsY2Mf5 — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) March 13, 2020

10.14«Nadie puede ser ignorado si queremos enfrentar efectivamente este desafío global» La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el líder de la Agencia de Refugiados, Filippo Grandi, ha realizado un mensaje conjunto a la humanidad, en el que advierten de que, según respondamos a esta crisis generada por el coronavirus ahora, dará forma a esos esfuerzos en las próximas décadas. «La crisis expondrá la medida en que los beneficios de décadas de progreso social y económico han llegado a los más vulnerables», han alertado. «Si alguna vez necesitábamos recordar que vivimos en un mundo interconectado, el nuevo coronavirus lo ha hecho evidente. Ningún país puede abordar esto solo, y ninguna parte de nuestras sociedades puede ser ignorada si queremos enfrentar efectivamente este desafío global», aseguran en una declaración conjunta Bachelet y Grandi.

10.07La Policía moviliza todos sus efectivos para afrontar una crisis «imprevisible y duradera» La Policía Nacional ya tiene diseñados sus planes para hacer frente a la crisis del coronavirus, a la espera de que el Gobierno haga públicas en las próximas horas las medidas que incluirá dentro de la declaración de estado de alarma, anunciado por Pedro Sánchez. El desafío es máximo porque, tal como explican a ABC fuentes de la máxima solvencia, «no solo hay que movilizar todos los recursos humanos y materiales disponibles, sino hacerlo de forma sostenida en el tiempo», ya que las decisiones del Ejecutivo estarán vigentes al menos dos semanas. «No hay precedentes de algo así». Informan Pablo Muñoz y Cruz Morcillo.

10.05Los primeros casos se detectaron en China el 17 de noviembre Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad científica internacional sospechan que el coronavirus surgió en diciembre en el mercado de animales de Huanan en Wuhan. Allí habría mutado procedente de los murciélagos y, desde una especie todavía sin identificar, habría pasado al ser humano. Pero algunos estudios apuntan a que buena parte de los primeros casos detectados en Wuhan no tenían relación con dicho mercado. Y, a tenor de una exclusiva publicada este viernes por el periódico «South China Morning Post», que asegura haber visto documentos oficiales, los primeros casos diagnosticados del nuevo coronavirus se remontan al 17 de noviembre. Informa Pablo M. Díez, corresponsal en Shangái.

10.00Trump moviliza 50.000 millones de dólares El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes el estado de emergencia nacional y movilizó 50.000 millones (45.000 millones de euros) de dólares para intentar contener el avance de la epidemia de coronavirus en el país, que ayer había contagiado a 1.600 personas, de las que 41 han fallecido. Además, Trump aprobó por decreto una serie de medidas para facilitar a los profesionales médicos que traten a la población, dado que a fecha de este viernes apenas 10.000 habían sido diagnosticados, de una población de 320 millones. La de ayer fue la tercera rueda de prensa del presidente en la Casa Blanca desde el inicio de esa crisis sanitaria global. Informa David Alandete, corresponsal en Washington.

09.51El Arzobispo de Madrid dispensa a los fieles de ir el domingo a misa El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Osoro, ha dispensado a todos los fieles de la Comunidad de Madrid de asistir a misa este domingo 15 de marzo, debido a la expansión del coronavirus en la región, aunque mantiene las iglesias abiertas. «Todos los fieles cristianos de la diócesis de Madrid están dispensados de la asistencia a la celebración dominical. Podemos seguir la santa Misa por radio o televisión, así como por Internet», subraya Carlos Osoro en un mensaje publicado este viernes y dirigido a sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles laicos y a todos los ciudadanos de Madrid.

09.45Una mujer de 81 años, primera fallecida en Canarias Una mujer de 81 años que ingresó el pasado martes en urgencias del Hospital Universitario Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, falleció a última hora de este viernes después de haber sido contagiada por su nieto que volvía de Italia -el país europeo con mayor número de casos- registrando la primera muerte por el nuevo coronavirus en Canarias. Debido a los síntomas que presentaba, en el momento del ingreso se le realizaron las pruebas del Covid-19 y se le trasladó a la Unidad de Medicina Intensiva con patologías previas. Informa Javier Alonso Gutiérrez.

09.30El Banco de Alimentos de Madrid pide donaciones «online» para no quedarse sin stock El Banco de Alimentos, ante esta situación excepcional por la propagación de coronavirus, hace un llamamiento a la sociedad, empresas y voluntarios para que realicen sus donaciones de alimentos «online» para no quedarse sin stock y poder así seguir distribuyendo la ayuda a los más necesitados de la Comunidad de Madrid. En una nota, la organización explica que suele asistir a unas 140.000 personas de las 500.000 que están en pobreza severa en la Comunidad de Madrid y recuerda que en esta situación siguen estando «operativos y distribuyendo ayuda alimentaria a las entidades benéficas que, a su vez, se la entregan a los más desfavorecidos».

09.25Suspenden la Semana Santa de Algeciras (Cádiz) El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras y el Pleno de Hermanos Mayores han decidido la suspensión de la totalidad de los actos de Semana Santa debido a la alerta del coronavirus. En un comunicado, el Consejo Local ha afirmado no ser ajeno «a la complicada situación que atraviesa nuestro país», por lo que «tenemos que ser responsables y tomar las medidas pertinentes desde la mayor objetividad posible y siendo corresponsables en que lo primordial es la seguridad y la salud de todas las personas».

09.20Turquía cierra sus fronteras a los ciudadanos de nueve países europeos Turquía ha anunciado el cierre de sus fronteras a los ciudadanos de nueve países europeos, entre ellos España, como parte de sus medidas para contener la pandemia del coronavirus, según ha informado el Ministerio del Interior. Los países afectados, junto a España, son Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Noruega, Países Bajos y Suecia. La prohibición ha entrado en vigor a partir de las 06.00 de esta madrugada.

Día 5 del cierre de Italia. Así ha amanecido el aeropuerto de Ciampino, en Roma. - REUTERS

09.26El día a día de un médico de Urgencias Laura lleva más de veinte años trabajando en las Urgencias de uno de los principales hospitales públicos de la capital, pero esta es la primera vez que realmente tiene miedo. No solo a contagiarse, sino a explicar su día a día. Teme las represalias que le pueda ocasionar contar cómo está siendo su rutina desde que el coronavirus llegó a Madrid y, sobre todo, desde que se convirtió en pandemia. «No tenemos medios suficientes y falta protección al personal sanitario». Crónica de Carlota Barcala.

09.23H&M cierra todas sus tiendas en España H&M ha decidido cerrar temporalmente, a partir de este sábado, todas sus tiendas en España ante la situación generada por el coronavirus y siguiendo las recomendaciones sanitarias, según han informado a Ep fuentes conocedoras de la decisión. En concreto, la multinacional textil cerrará todos sus establecimientos en el mercado español como «empresa socialmente responsable» hasta que el Gobierno precise las medidas que adoptará.

09.20Editorial ABC: España no merece más decepciones El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy la implantación del estado de alarma. Este juego de fechas expresa la torpe dinámica que el Ejecutivo ha impuesto a sus decisiones, siempre a rebufo de unos acontecimientos cuya evolución era perfectamente descriptible a la vista de los precedentes chino e italiano. Otra vez, Pedro Sánchez anunció que aplazaba lo urgente. Lo hizo ya con el famoso plan de choque, que no fue tal y hasta ayer no vio la luz en el Boletín Oficial del Estado. El presidente del Gobierno de una nación golpeada por una pandemia inédita y sometida al estrés del temor y la incertidumbre no debe comportarse de esta manera. Sigue leyendo.

09.15Camboya prohíbe la entrada a ciudadanos españoles durante 30 días Las autoridades de Camboya han anunciado este sábado el comienzo de la prohibición de la entrada en el país a los ciudadanos de cinco países occidentales -Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos y España- así como el cierre de las escuelas de la capital, Phnom Pehn, y el cierre total de la ciudad de Siam Reap como parte de su plan de respuesta a la pandemia mundial de coronavirus.

09.10Publicada la orden que decreta el cierre de comercios en Madrid Entra el vigor el cierre de los comercios en Madrid, tras publicarse la orden de la Consejería de Sanidad en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Desde hoy y hasta el 26 de marzo, se decreta el cierre de los comercios salvo tiendas de alimentación, bebidas, estancos, gasolineras, telecomunicaciones, quioscos, farmacias, droguerías, de animales y comercios on-line. Aquí puedes leer completa (PDF) la orden de la Comunidad de Madrid.

09-08Inditex y Tendam (Cortefiel) cierran sus tiendas en España Inditex y Tendam (Cortefiel) han anunciado que cerrarán todas sus tiendas temporalmente en España a partir de este sábado ante la situación generada para contener la expansión del coronavirus. Fuentes de la firma fundada por Amancio Ortega han informado a Europa Press que procederá al cierre de sus 1.500 tiendas en España de sus diferentes marcas (Zara, Massimo Dutti, Oysho o Stradivarius, entre otras) siguiendo las recomendaciones de las distintas Administraciones. Por su parte, Tendam (Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women'secret y Fifty) echa el cierre de sus establecimientos por «prudencia y responsabilidad social» desde este sábado 14 de marzo.

09.04Cierres en El Corte Inglés, salvo supermercados e hipermercados El Corte Inglés ha decidido cerrar sus centros comerciales de la Comunidad de Madrid y País Vasco ante la situación de alerta sanitaria que se ha declarado como consecuencia del coronavirus y que afecta fundamentalmente a estas comunidades autónomas. La medida, que se pone en marcha este sábado, se extiende a todos los centros comerciales de El Corte Inglés, salvo el área de supermercado e hipermercado, así como a las tiendas de Sfera, según ha informado el grupo de distribución, que ha precisado además que se mantendrán abiertos los supermercados Supercor.

09.00Arabia Saudí suspende todos los vuelos internacionales Arabia Saudí ha anunciado que suspenderá, a partir del domingo, todos los vuelos internacionales durante dos semanas como parte de las medidas de contención adoptadas por el reino para contener la expansión del coronavirus, según un comunicado emitido por la agencia oficial de noticias SPA. Según informa Ep, la medida se aplicará a partir de las 09.00 del domingo, de acuerdo con el Ministerio del Interior. Las próximas 24 horas estarán dedicadas para que los ciudadanos y expatriados saudíes vayan regresando poco a poco al reino antes de la suspensión final de los vuelos.

Así ha amanecido el Metro de Madrid esta mañana - MAYA BALANYA

08.55Madrid pide la ayuda de los taxistas para el traslado de sanitarios La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ha solicitado la colaboración del sector del taxi para realizar el traslado del personal sanitario, ante el anuncio de la declaración de estado de alarma por parte del Gobierno, que previsiblemente durará 15 días. La Comunidad de Madrid ha pedido que los taxistas ayuden en el traslado no medicalizado del personal sanitario tanto a los más de 300 centros médicos existentes en la región como a otros destinos que se requiera, indica la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid (Agatm) en un comunicado difundido este fin de semana.

08.53Armengol pide a Sánchez que restrinja los vuelos con Baleares La presidenta del Ejecutivo balear, la socialista Francina Armengol, ha explicado en su cuenta oficial de Twitter que ayer pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que restrinja al máximo los vuelos en los tres aeropuertos de Baleares —Palma, Ibiza y Mahón— y el tráfico en los puertos del Archipiélago, para intentar contener el coronavirus. «Le he explicado las duras medidas de contención que hemos tomado y le he pedido que, para proteger a nuestra gente, restrinja temporalmente las conexiones con las Islas», explica Armengol en su tuit, informa Josep María Aguiló.

08.45Madrid afronta el cierre de los comercios El avance del coronavirus, que ya ha dejado 86 muertos en la región y 2.659 infectados según los últimos datos disponibles –a las 22.00 horas del viernes 13–, ha obligado a las autoridades madrileñas a ordenar la clausura de todos sus comercios con la única excepción de aquellos que presten servicios considerados esenciales. La orden afecta a todo tipo de espacios y establecimientos: cines, teatros, discotecas, salas de exhibiciones, salas de conciertos, auditorios y centros de exposiciones que, hasta ahora, estaban sujetas a las directrices que había impuesto el Gobierno de España repercutiendo sobre todo a aforos superiores a mil personas. No podrán abrir tampoco gimnasios, locales o recintos deportivos cerrados, los destinados a la práctica deportiva de uso público, los casinos, los salones de juego, los locales de apuestas o los recreativos. «Del mismo modo, se ordena el cierre de parques de atracciones, parques zoológicos, parques recreativos infantiles, verbenas, desfiles y fiestas populares. Se cierran bares de copas, tabernas y bodegas, cafeterías, bares, chocolaterías, heladerías, restaurantes, salones de banquetes y terrazas», enumeró, con detalle, el Ejecutivo regional. Solo podrán seguir abiertos con normalidad los comercios minoristas de alimentación, de venta de productos de primera necesidad y supermercados, entre otros. Informan Adrián Delgado y Marta R. Domingo.

08.40La estrategia alemana frente al coronavirus: ponerse en lo peor En Alemania los contagios confirmados superan ya los 3.000 y se han registrado 7 fallecidos. La tasa de mortalidad, según estas cifras, es unas 20 veces más baja que en España y 40 veces menor que en Italia, diferencia relacionada seguramente con el hecho de que en Italia se han realizado más test post mortem. El presidente del Instituto alemán Robert Koch, Lothar Wieler, espera que con el paso de las semanas las tasas de mortalidad convergerán en niveles similares, pero lo cierto es que Alemania está logrando escalonar el contagio debido a una política de comunicación de titulares gruesos. En lugar de emitir mensajes tranquilizadores, la canciller Merkel se ha puesto en lo peor y ha declarado personal y públicamente que «dado que no contamos con vacuna ni terapia, entre un 60% y un 70% de la población terminará contagiada», explicando que a ese nivel de extensión del virus, el porcentaje de población inmunizada irá bloqueando el contagio. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín.

08.30Día 1 en el «check point» Igualada Cataluña se enfrenta a una más que previsible eclosión del coronavirus por todo el territorio con unas medidas de contención cada vez más estrictas y un foco, el de la zona de Igualada, que preocupa especialmente. Unos 70.000 vecinos de la población barcelonesa y sus municipios vecinos de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena vivieron ayer su primer día de confinamiento con la actividad económica claramente menguada y la angustia contenida. Informa Anna Cabeza.

08.11Las empresas preparan una oleada de ajustes temporales de empleo Las restricciones impuestas por las autoridades, las medidas preventivas aplicadas por las compañías y el menor consumo de los ciudadanos para tratar de frenar la propagación del coronavirus van a provocar una parálisis de la actividad con efectos inmediatos sobre el mercado laboral. Muchas de las empresas más afectadas por ese parón económico preparan o han anunciado ya a las plantillas ajustes temporales de empleo de aplicación inminente para tratar de amortiguar la caída del negocio. La patronal madrileña pide medidas transitorias como imponer a los trabajadores vacaciones en estos 15 días y facilitar las prejubilaciones Todos los detalles en esta información de Moncho Veloso, Susana Alcelay y Guillermo Ginés.

08.05¿Cómo se tramitan las bajas laborales por contagio de coronavirus? Todos los trabajadores infectados con el coronavirus o que se encuentren aislados en casa en cuarentena tendrán derecho a tramitar bajas por enfermedad profesional y no por enfermedad común siempre y cuando estén dados de alta en la Seguridad Social. Esto supone que la prestación se eleva al 75% de la base reguladora y que se cobra desde el día siguiente a la baja laboral y con cargo a la Administración. Aquí puedes resolver todas tus dudas.

08.00El Gobierno movilizará el ejército y el sector privado para blindar al país El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, en una reunión extraordinaria, la declaración del estado de alarma en toda España durante, como mínimo, los próximos 15 días. El Gobierno no va a esperar los entre siete y diez días que quería conceder a las medidas adoptadas a comienzos de semana en las comunidades autónomas de alta transmisión del coronavirus. El mecanismo pondrá todos los recursos del Estado a disposición del Gobierno para adoptar medidas excepcionales. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

07.55Expulsado un ciudadano español de Colombia El Gobierno de Colombia ha anunciado que expulsará a un ciudadano español por violar la medida de aislamiento preventivo por el coronavirus al llegar al país. El Ejecutivo de Iván Duque declaró este jueves la emergencia sanitaria en el país y, entre otras medidas, se obliga a los ciudadanos de España, Francia, Italia y China a permanecer en aislamiento durante 14 días como una medida preventiva.

07.503.000 millones de personas no pueden lavarse las manos UNICEF avisa de que un total de 3.000 millones de personas, el 40 por ciento de la población mundial, no tienen cómo lavarse las manos, una medida de prevención «clave» contra la pandemia de coronavirus, que ya ha dejado casi 5.400 fallecidos y más de 144.000 afectados en todo el mundo.

07-41España, en estado de alarma España entra hoy en estado de alarma para movilizar al máximo los recursos necesarios para combatir el coronavirus, que ya se ha cobrado 120 vidas y ha contagiado a más de 4.000 personas. Pedro Sánchez preside esta mañana, a las 10.30 horas la reunión del Consejo de Ministros Extraordinario y por la tarde, a las 17:00 horas, preside la reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebra por videoconferencia.

7.01Colegios públicos cierran en P.Rico tras confirmarse tres casos de COVID-19 Los colegios del sistema público de educación en Puerto Rico estarán cerrados hasta el próximo 30 de marzo, anunció este viernes la gobernadora Wanda Vázquez, tras confirmarse los tres primeros casos de COVID-19 en la isla

