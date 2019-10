Carreras de caballos «Andia» y «Hold On Now», brillantes ganadores en los Premios Infanta Isabel y Victoria Eugenia El preparador Guillermo Arizkorreta y el jockey Vaclav Janacek, protagonistas indiscutibles de la jornada, con cinco y cuatro victorias respectivamente. La Yeguada AGF dobló victoria con «Rey Antoni» y «Radamés»

Javier Fernández-Cuesta Madrid Actualizado: 27/10/2019 19:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con una mañana primaveral se ha celebrado la séptima jornada de la Temporada de Otoño en el Hipódromo de la Zarzuela, con mucho público que ha disfrutado de la emoción del turf en este gran recinto.

Abrió la mañana el Premio Santiago Galaz, Reservada a Aprendices, Jóvenes Profesionales y Profesionales no ganadores de 12 carreras desde el 1 de septiembre de 2018, para potros y potrancas de tres años en adelante, que no hubieran ganado. Siete ejemplares tomaron la salida desde el poste de los 1.500 metros. El favorito, Rey Antoni, sabiéndose superior a sus rivales, siempre a cola del grupo hasta bien entrada la recta final, presentó su ataque y se fue hacia la meta con suma facilidad, consiguiendo su primera victoria. Dos cuerpos detrás, y en segundo lugar, llegó Yiye, siendo tercero Miduro.

La segunda carrera fue el Premio King Cobra, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.200 metros. Nueve participantes. Gran exhibición del favorito Virrey, ganando cómo y cuando quiso, en un auténtico paseo. Segundo, a más de tres cuerpo, llegó Midnight Star. Tercero en el poste de meta fue Lajeen.

La tercera carrera fue el Premio Mauricio Delcher Poules, (Made in Spain), para potros y potrancas de dos años, que no hubieran corrido. Doce participantes que recorrieron 1.500 metros. Carrera decidida en los últimos metros, en los que Lucrecia Borgia, con una bonito cambio de ritmo, se impuso en el poste de llegada. Segundo fue Tagual, que aguantó muy bien el ataque final de Navabuena.

La cuarta carrera fue el Premio Hermanos Viñals, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.200 metros. Diez candidatos partieron a las órdenes del juez de salida. Radames se mostró muy superior a sus contrincantes, controló en todo momento aprovechando su punta de velocidad y se impuso con gran autoridad. So Hi Storm, mejorando anteriores actuaciones, llegó en segundo lugar. Tercero fue Chapman Billy.

El Premio Infanta Isabel se disputó en quinto lugar. Para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Ocho participantes desde el poste de los 2.200 metros. Carrera preciosa con un emocionante final. Andía, con un potente cambio de ritmo, consiguió imponerse en los últimos instantes y poco antes del poste de llegada. Segundo, a un cuarto de cuerpo, llegó Embat, «robándole» en el último instante y por un cuello la plata a Shehab.

En sexto lugar se corrió el Premio Victoria Eugenia, hándicap limitado descendente, para potros y potrancas de tres años que no hubieran ganado un Premio de 24.000 euros. Diez aspirantes al triunfo, 1.800 metros de recorrido. Legionario cogió rápido la cabeza del pelotón marcado un ritmo rápido a la prueba, entrando en esa privilegiada posición e intentando dar un tirón al entrar en la recta. Cuando parecía que podía ser el ganador aparecieron como una exhalación los dos representantes de Guillermo Arizcorreta, Hold On Now y Sir Iker, yéndose a la meta con suma facilidad. Hold On Now, con una portentosa punta de velocidad, se fue a ganar viniendo desde los últimos lugares, consiguiendo su jockey, Vaclav Janacek, la cuarta victoria de la mañana. Segundo, a menos de un cuerpo, llegó Sir Iker. Ya a más de cinco cuerpos detrás llegó Legionario en tercera posición.

La séptima carrera fue el Premio Paula Elizalde, Reservado a Amazonas, hándicap para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Siete participantes desde el poste de los 1.400 metros. La gran sorpresa de la mañana fue en esta carrera porque el menos apostado de todos, Prime Time, cogió la cabeza desde la apertura de cajones, ganando de punta a punta por casi tres cuerpos sobre la favorita Leader’s Legacy. Tercera llegó Dream of Words. El ganador se pagó 21,80 € por 1€. La apuesta gemela cotizó a 119,50 € por 1€. La apuesta trío se pago a 2.375 €. No hubo acertantes de la apuesta doble.

Cerrando la jornada, se celebró la octava prueba del II Campeonato Ponyturf, desarrollado entre Hipódromo de La Zarzuela y Madrid Horse Week. Los intrépidos ponys volvieron para disputar el Premio Halloween. Fueron diez los participantes Categoría A que recorrieron 250. Calambritos salió muy rápido consiguiendo una bonita victoria, resistiendo el ataque final de Minnie que llegó segunda. Brutus siempre cerca, llegó en tercer lugar.

Calambritos, ganando la octava prueba del II Campeonato Ponyturf - Premio Halloween - - Jose Carlos Insauriaga

Cuadro de Honor 1ª CARRERRA GANADORA Nº 1 “REY ANTONI” – D. FERREIRA – G. ARIZCORRETA – YEGUADA AGF SEGUNDA Nº 7 “YIYE”– F. MARTÍNEZ – A. SOTO – OUTSIDER RACING TERCERO Nº 2 “MIDURO” – R. RAMOS – G. MADERO – JAIJO 2ª CARRERA GANADOR Nº 2 “VIRREY” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO SEGUNDO Nº 7 “MIDNIGHT STAR”– J. L. BORREGO – D. TEXEIRA – SILVER TERCERA Nº 5 “LAJEEN” – R. SOUSA – A. TSERETELI – JACAL 3ª CARRERA GANADORA Nº 11 “LUCRECIA BORGIA” – R. SOUSA – A. IMAZ – 4C SEGUNDO Nº 8 “TAGUAL” – V. SEGUY – A. SOTO – LAC INTERNACIONAL TERCERA Nº 13 “NAVABUENA” – B. FAYOS – O. ANAYA – DARIUSH KHAN 4ª CARRERA GANADOR Nº 7 “RADAMES” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA AGF SEGUNDO Nº 8 “SO HI STORM” – R. N. VALLE – J. C. CERQUEIRA – MEDITERRÁNEO TERCERO Nº 9 “CHAPMAN BILLY” – R. SOUSA – E. LEÓN – MARQUÉS DE MIRAFLORES 5ª CARRERA – PREMIO INFANTA ISABEL GANADORA Nº 3 “ANDIA” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – QUINTO REAL SEGUNDO Nº 5 “EMBAT”– J. MARTÍNEZ – J. L. MAROTO – LA TOLEDANA TERCERO Nº 4 “SHEHAB” – R. SOUSA – J. CALDERÓN – NANINA 6ª CARRERA – PREMIO VICTORIA EUGENIA GANADORA Nº 4 “HOLD ON NOW” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ARCÁNGELES SEGUNDO Nº 7 “SIR IKER”– J. L. MARTÍNEZ – G. ARIZCORRETA – YEGUADA AGF TERCERO Nº 3 “LEGIONARIO” – J. GELABERT – J. M. OSORIO – SANTA BÁRBARA 7ª CARRERA GANADOR Nº 7 “PRIME TIME” – SRTA. MARTÍNEZ, L. – D. TEXEIRA – SILVER SEGUNDO Nº 9 “LEADER’S LEGACY”– SRTA. BOURILLON, M. – E.LEÓN – MARQUÉS DE MIRAFLORES TERCERA Nº 8 “DREAM OF WORDS” – SRTA. BUESA, C. – J. C. CERQUEIRA – ZUL OCTAVA PRUEBA - II CAMPEONATO PONYTURF – PREMIO HALLOWEEN GANADOR Nº 7 “CALAMBRITOS” – NOA GABARRÓN – HOLA SEGUNDO Nº 10 “MINNIE”– MARÍA ALMAZÁN – IL PADRINO TERCERO Nº 6 “BRUTUS” – LAURA GRIÑÁN – HARIBO