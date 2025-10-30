Suscríbete a
especial halloween 2025

Los videojuegos como el último (y más eficaz) vehículo para el horror contemporáneo

Si bien en los medios tradicionales el género parece agotado, los videojuegos amplifican la intensidad del terror, trasladando al jugador de la contemplación pasiva a la vivencia directa de la amenaza, la incertidumbre y la vulnerabilidad

El visitante de 'No, I'm not a human'

Carmen Burné

En el discurso cultural contemporáneo, la afirmación «ya no se hacen buenas películas de terror» se ha consolidado como un enunciado recurrente en la recepción pública del género. Más allá de su aparente banalidad, dicha expresión evidencia una transformación en los modos de experimentar ... el miedo dentro del marco audiovisual. El espectador contemporáneo, habituado a los códigos y convenciones narrativas del género, se enfrenta al terror desde el conocimiento previo de sus mecanismos. La reiteración de estructuras argumentales, la dependencia de cánones clásicos y la explotación del factor nostálgico configuran un panorama en el que la previsibilidad se impone sobre la sorpresa. En consecuencia, el espectador se anticipa al sobresalto, desactiva su potencia emocional y convierte el terror en un ejercicio de reconocimiento más que de inmersión.

