Crítica de 'Frankenstein', de Guillermo del Toro (***): Deslumbrante pirotecnia visual y sentimental

A Guillermo del Toro, o al menos a su cine, le gusta más un monstruo que a Mortadelo un disfraz, y estaba tardando mucho en fijarse en, quizá, el mejor monstruo que ha parido la imaginación humana, el del doctor Víctor Frankenstein, tan peinado ... y repeinado ya por el cine pero en el que cabía la mirada auténtica de quien lo tenía todo ahí, a su alcance: el amor y la voluntad previa, su propia y desbordante creatividad, la anchura de producción precisa y quien se sabía con toda certeza cada página y entre líneas de la obra original de Mary Shelley, para retocarla poco y bien y para conservar el halo de una de las cumbres del romanticismo en su cruce con el gótico.

Crítica de cine 'Frankenstein' Dirección Guillermo del Toro

Intérprete Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz, David Bradley

Y entra a la historia Del Toro con todo su corpachón cinematográfico en un prólogo maravilloso, de absoluta grandeza visual y con una potencia narrativa que ya no se interrumpirá hasta el fin. Su guion, magnífico, tiene el acierto de aplicarle al relato ese valor añadido del punto de vista, que parte la película en dos bloques, el que narra el doctor Frankenstein y el que vive y cuenta su monstruo, lo que procura la sensación de doblez a un espejo que refleja toda la esencia de la obra, desde la bipolaridad de creador y criatura, euforia, energía, depresión, irritación…, hasta las ideas que subyacen sobre la paternidad, la primogenitura, la soledad, la identidad y (el añadido marca Del Toro) no solo la inmortalidad sino también la trágica y melancólica imposibilidad de morir.

La ambientación, la atmósfera y la planificación son espectaculares (la fotografía de Dan Laustsen y la música de Alexandre Desplat contribuyen a ello en gran medida), y la minuciosidad con la que el director trata la textura de la época y el carácter retorcido, romántico, extremo, gótico de los personajes consigue que la grandilocuencia y la belleza se equilibren en lo que es una combinación perfecta de terror, asombro y humanismo.

Momentos del Frankenstein de Guillermo del Toro

Hay algún pasaje, como en el de los lobos que atacan la cabaña, en el que Guillermo del Toro no puede evitar ser coherente consigo mismo y divertirse con el 'videojuego', o como el exceso de pasión que rezuma el personaje de Elizabeth (Mia Goth), como llegada ahí desde alguna organización humanitaria del siglo XXI. Y está bien concebida visualmente toda la parafernalia negra y sórdida de los experimentos con cadáveres y la organización del 'puzle', un tramo de la historia en el que un cineasta como Guillermo del Toro, tan proclive a no dejarse un cuchillo sin clavar, podría haberse rebozado en la carnicería y no lo hace (mucho) o al menos no deja que la imagen pierda su belleza.

Uno de los capítulos más comprometidos en este 'Frankenstein' es el de si sus dos protagonistas, Oscar Isaac y Jacob Elordi, creador y criatura, podrían aportar algo a la ya larguísima lista de actores que el cine ha puesto en esos personajes. Oscar Isaac interpreta a un doctor Víctor Frankenstein peculiar, distinto, con grandes traumas y carencias emocionales, con enorme oscuridad tanto física como psicológica y con una obsesión más allá de lo científico por luchar contra la muerte. Y Jacob Elordi entra en la criatura aún con mayor singularidad, con una apariencia imponente pero lejana a lo monstruoso y con una gama sentimental más compleja y que percibe su tragedia como el propio e inmortal Prometeo. Tiene un personaje curioso en la trama Christoph Waltz, el de Harlander, mecenas del experimento, y que resuelve con esa expresión tan habitual y tan suya entre la insensibilidad y el sarcasmo. Y también aparece, un momento y con la soga al cuello, Santiago Segura.

Una versión de 'Frankenstein' que, además de brillante y espectacular, le ha permitido a Guillermo del Toro, su creador, meditar sobre su propia relación con sus 'criaturas' y reflejar, si se quiere ver, esos conflictos y compromisos del humano hacedor con su propia obra.