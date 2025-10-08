Suscríbete a
Los siete pecados capitales de...

Vicente Vallés: «No creo que en esta profesión estemos más expuestos a la soberbia que en otras muchas»

Después de ganar el Primavera de Novela Espasa, el periodista publica su esperada segunda obra de ficción, 'La caza del ejecutor'

Los siete pecados capitales de Rodrigo Cortés

Vicente Vallés
Vicente Vallés TAnia Sieira
Rebeca Argudo

El reconocido periodista Vicente Vallés, que ya ganó el premio Primavera de Novela Espasa en 2022 con su novela 'Operación Kazán', publica ahora su esperada segunda obra de ficción, 'La caza del ejecutor'. Con ella se consolida como gran autor de la novela de espías, ... tras la senda de maestros como Frederick Forsyth o John Le Carré y sin nada que envidiarles. ¿O sí será este su pecado capital? Le preguntamos al respecto.

