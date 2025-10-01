Rodrigo Cortés: «El poder tentador de los pecados radica en que dan gustito»

Rodrigo Cortés hace pelis, escribe libros, crea música, perpetra columnas, disecciona palabras. Si hay un hombre en España que lo hace todo, y que lo hace bien, ese es Cortés. Además, es divertido e ingenioso. Tanto talento junto debería ser pecado y nos hemos propuesto ... averiguar si es así.

- Le perdono un pecado.

-Perdónamelos todos, si puede ser. El perdón es una bonita virtud.

- Perdonados todos ¿Es usted especialmente indulgente con alguno de ellos?

-No hay ninguno que considere digno de indulgencia, me parecen muy bien puestos todos.

-Así que está muy a favor de la lista tal y como está.

-Sí, me parece una buena lista, porque sospecho que son los más destacados. Igual pasa con los diez mandamientos, que no lo engloban todo, y por eso no figura «tratarás de ser puntual», pero es un buen decálogo final. Quizá el único que merecería ser el undécimo mandamiento sería «no bajarás escaleras con las manos en los bolsillos».

- ¿Y cuál sería su pecado capital?

- Tengo de todo, porque soy pecador. La naturaleza humana se refugia en sus pequeñas debilidades. Me costaría mucho confiar en alguien que no los tuviera, salvo que tuviera un par de alas. Me parecen muy bien como objetivos que tratar de ir superando. Entre otras cosas porque consumen una gran cantidad de energía. Si uno consigue superar la gula, la envidia, o la soberbia, automáticamente va a recuperar una enorme energía para hacer cosas útiles.

-¿No se salva de ninguno?

-En el que menos reconocido me veo es en la ira. Soy poco iracundo, así que imagino que se estará formando un cáncer en algún rincón de mí.

-Sin embargo se declara pecador.

-Hay que partir del pecado porque, si no, no hay superación posible. Hasta los discípulos de Jesús eran grandes pecadores. Si no se parte de ahí, ya eres ángel. Lo que pasa es que nunca los superamos del todo. O al menos a mí no me ha salido bien hasta ahora.

-¿No hay ninguno que le parezca un poquito venial?

-No, porque todos ellos, precisamente por no ser veniales, dan gustito. Y ahí radica su fuerza y su poder tentador. No convertiría ninguno en venial salvo que sintiera de manera clara que genera menos gustito.

-Insiste entonces en que están muy bien puestos.

-Me parecen ejemplarmente complementarios. La suma consigue un equilibrio estupendo. Además, ha sido sometida a todo tipo de pruebas de estrés a lo largo de los siglos y se ha revelado como muy equilibrada y muy útil. No se me ocurriría a mí empezar ahora a cuestionar siglos de tradición judeocristiana.

-Siglos de tradición y ahí siguen los mismos siete…

-Eso demuestra que están muy bien puestos y que no hay que cuestionarlos. Si tú vas a un país lejano donde llevan desde hace miles de años protegiéndose del calor envueltos en ropones negros hasta arriba, eso es que funciona. No lo discutas, no salgas ahí fuera con una camiseta corta y bermudas porque consideres que está mejor. Tú mira alrededor, observa que todos llevan ropones negros hasta arriba y hazte con uno lo antes posible. Porque eso se ha sometido a un montón de pruebas de ensayo error.

- Y con los pecados pasa lo mismo.

-No hay ninguna duda. Porque no son cinco ni nueve. Seguro que en algún momento fueron más y se fueron depurando, y alguien dijo: mira, estos yo creo que los resumen todos. Los demás van a suceder de todas maneras, de forma inevitable, ya lo irán averiguando ellos mismos.