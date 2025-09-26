Toros en Sevilla, en directo: sigue la corrida con Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado en la Feria de San Miguel

Comienza esta tarde en la Real Maestranza de Sevilla el ciclo septembrino de la Feria de San Miguel, la segunda gran cita taurina del año en la capotal hispalense. Tres corridas que reúnen la máxima expectación del aficionado y que, por primera vez, serán retransmitidas en abierto a través de Canal Sur Televisión.

A las seis y media de la tarde comienza el paseíllo del primer festejo, en el que se acartelan Juan Ortega, David de Miranda, que sustituye a José María Manzanares, y Pablo Aguado. Se lidiarán toros de Victoriano del Río y de Cortés.

Manzanares ha causado baja en sus más recientes compromisos debido a una fractura en la octava costilla izquierda que sufrió tras la cogida del pasado 15 de septiembre en la Feria de Murcia, cuando fue cogido por su primer toro de Daniel Ruiz tras sufrir un feo volteretón.

13:55 Video. 13:10 Cuadrillas JUAN ORTEGA Banderilleros JORGE FUENTES (Visón y plata) MIGUEL A. SÁNCHEZ (Azul marino y plata) JOSÉ A. MUÑOZ 'PERICO' (Púrpura y blanco) Picadores ÓSCAR BERNAL (Azul azafata y oro) JOSÉ PALOMARES (Blanco y plata) Mozo de espadas: José J. Cortés Ayuda: Mario Cortés DAVID DE MIRANDA Banderilleros FERNANDO PEREIRA (Tabaco y azabache) CÁNDIDO RUIZ (Malva y azabache) FERNANDO SÁNCHEZ (Soraya y azabache) Picadores RAFAEL CARBONELL (Azul marino y oro) PACO FÉLIX (Blanco y azabache) Mozo de espadas: Alfredo Sánchez Ayuda: Ignacio de la Olla PABLO AGUADO Banderilleros JOSELITO RUS (Celeste y azabache) IVÁN GARCÍA (Verde esperanza y azabache) FCO. J. SÁNCHEZ ARAÚJO (Pizarra y plata) Picadores MARIO BENÍTEZ (Verde y oro) SALVADOR NÚÑEZ (Grana y oro) Mozo de espadas: Óscar Gómez Ayuda: Manuel Espinosa EQUIPO PRESIDENCIAL Presidente: Gabriel Fernández Rey As. Artístico: Rafael Torres Veterinario: Rafael Fabra Barrena 13:10 Orden de lidia de los toros de Victoriano del Río - T. de Cortés 1º Nº 101. EBANISTA. Negro. 533 kg. 07/20 (Victoriano del Río) 2º Nº 172. MALEADO. Negro. 535 kg. 09/20 (T. de Cortés) 3º Nº 54. ENAMORADO. Negro. 532 kg. 08/20 (Victoriano del Río) 4º Nº 69. BOCINERO. Negro. 548 kg. 10/20 (Victoriano del Río) 5º Nº 184. BOLERO. Negro. 551 kg. 02/20 (T. de Cortés) 6º Nº 164. CASERO. Negro burraco. 520 kg. 02/21 (Victoriano del Río) SOBREROS 1º Nº 161. DUPLICADO. Negro burraco. 606 kg. 03/21 (Victoriano del Río) 2º Nº 124. TALLISTA. Negro listón. 585 kg. 02/21 (Victoriano del Río) 11:51 Pablo Aguado Pablo Aguado Lucena (Sevilla, 1991) debuta en la Maestranza el 12 de abril de 2015 junto a Miguel Ángel León y José Ruiz Muñoz con novillos de Luis Algarra. Tomó la alternativa en Sevilla el 23 de septiembre de 2017 de manos de Enrique Ponce, con Alejandro Talavante como testigo. Confirmó la alternativa en Las Ventas el 28 de septiembre de 2018 siendo su padrino Talavante y de testigo Jiménez Fortes, cortando una oreja a su segundo toro. Se consagró como figura del toreo en la Feria de Abril de Sevilla en 2019, cuando cortó cuatro orejas a "Cafetero" y "Oceánico" y salió por la Puerta del Príncipe tras realizar una faena histórica. 11:50 David de Miranda David de Miranda (Trigueros, Huelva, 1993) debutó como novillero con picadores en la plaza de toros de Huelva el 16 de marzo de 2014. Debutó en Las Ventas el 19 de abril de 2015 con un encierro del Puerto de San Lorenzo estando acartelado junto a Tomás Angulo y Andrés Roca Rey. Toma la alternativa el 5 de agosto de 2016 en la plaza de toros de Huelva, teniendo de padrino a José Tomás y de testigo a López Simón. Confirma la alternativa en Madrid el 24 de mayo de 2019 abriendo la puerta grande tras cortar 2 orejas teniendo a el Juli de padrino y Paco Ureña de testigo, con toros de Juan Pedro Domecq. 11:50 Juan Ortega Juan Ortega Pardo (Sevilla, 1990) comenzó en la Escuela Taurina de Córdoba con tan sólo 9años. Realizó su debut en público el 15 de abril de 2006 en la plaza de toros de la Escuela Taurina de Camas. Debutó con picadores en la Plaza de toros de Córdoba con motivo de la Feria de la Salud el 16 de mayo de 2011 estando acartelado junto a Juan del Álamo y Víctor Barrio lidiando novillos de la ganadería Fuente Ymbro. Tomó la alternativa en la plaza de toros de Pozoblanco el 27 de septiembre de 2014 teniendo de padrino a Enrique Ponce y de testigo a José María Manzanares lidiando toros de Zalduendo.​ Confirmó su alternativa en Madrid el 20 de marzo de 2016 teniendo de padrino a Curro Díaz y de testigo a David Galván con toros de Gavira. 11:45 David de Miranda: «El toreo no me debe nada, yo lo he dado todo porque he querido» El diestro onubense vive su mejor temporada con triunfos en las principales ferias de la temporada. 11:44 David de Miranda sustituye a José María Manzanares El torero de Trigueros sustituye a Manzanares, que resultó cogido el pasado 15 de septiembre en la plaza de toros de Murcia y se encuentra convaleciente debido a una fractura en la octava costilla izquierda. 11:41 Feria de San Miguel de Sevilla Muy buenas tardes y bienvenidos al directo del primer festejo de la segunda gran cita taurina en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, una corrida de toros en la que los diestros Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado lidiarán reses de Victoriano del Río y de Cortés. Es una tarde de expectación y ganas de ver toros en la capital hispalense que se van a ver reflejados con una gran entrada en el coso del Baratillo.

