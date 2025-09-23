David de Miranda sustituye a Manzanares en la corrida de este viernes de la Feria de San Miguel

David de Miranda sustituye a Manzanares este viernes en la primera corrida de la Feria de San Miguel

La Empresa Pagés ha confirmado este martes que sea David de Miranda quien sustituya al lesionado José María Manzanares en la corrida de este viernes 26 de septiembre en la Real Maestranza de Sevilla dentro de la Feria de San Miguel.

De este modo, el cartel de la corrida estará protagonizado por los diestros Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado. Se lidiarán toros de Victoriano del Río y de Cortés.

Hay que recordar que Manzanares ha causado baja en sus más recientes compromisos debido a una fractura en la octava costilla izquierda que sufrió tras la cogida del pasado 15 de septiembre en la Feria de Murcia, cuando fue cogido por su primer toro de Daniel Ruiz. tras sufrir un feo volteretón.