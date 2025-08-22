Suscríbete a
David de Miranda: «El toreo no me debe nada, yo lo he dado todo porque he querido»

El diestro onubense vive su mejor temporada con triunfos en Sevilla, Huelva y el pasado martes en Málaga

El gran impacto de la Feria de Málaga: David de Miranda se olvida del cuerpo

El torero David de Miranda
El torero David de Miranda Arizmendi

Javier García-Baquero

Huelva

David de Miranda ha revolucionado el mundo taurino en esta temporada. Después de su triunfo de Puerta del Príncipe en Sevilla, de sus siete orejas en la feria de Huelva, de sus éxitos a golpe cantado (Algeciras, Soria o La Línea), la tarde de Málaga ... ha sido definitiva. De plaza llena, de Canal Sur en directo (bendita televisión pública para la fiesta brava), de cartel de campanillas y David de Miranda que decide pisar el albero donde quema el miedo, donde los toros cogen y donde los toreros se compran los cortijos. Miranda halló en ese sitio donde sólo pisan los privilegiados el triunfo más rotundo de la temporada y una cogida de las que meten miedo al miedo. Tres orejas y toda España, la que embiste y la que piensa, hablando de toros por David de Miranda. Mañana del jueves en la que nos encontramos al torero, la cara perfilada como esos ciclistas en medio del Tour en el momento que se acaba de subir el Tourmalet y se sabe mañana -por hoy- toca le Galibier. Y en los ojos el brillo del triunfo.

