Roca Rey reaparecerá el martes en Palencia tras se pisoteado en Bilbao por un toro de más de 500 kilos

La figura peruana acelera con dobles sesiones de rehabilitación la recuperación de la lesión sufrida en Vista Alegre, donde protagonizó la tarde que marcó diferencias

La salvaje inmensidad de Roca Rey convulsiona Vista Alegre

Andrés Roca Rey sufrió un durísimo pisotón en la portagayola a un toro de más de 500 kilos
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Almería

Andrés Roca Rey se encuentra aún convaleciente de la lesión sufrida el pasado 21 de agosto en Bilbao, donde fue pisoteado por un toro de Victoriano del Río de más de 500 kilos. Precisamente con este ejemplar, Cantaor de nombre, cuajó una ... faena descolmunal, de máxima figura, hasta desorejar al victoriano, premiado con la vuelta en el arrastre y al que había recibido a portagayola, cuando sobrevino el percance y ya se hizo ostensible su cojera, que le hizo plantarse de rodillas con gallardía.

