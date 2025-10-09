Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Trump propone expulsar a España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en defensa

Feria del Pilar

Espléndido Castella con un garcigrande de nota en Zaragoza

Sale a hombros en el mano a mano con Aarón Palacio, que perdió la puerta grande por la espada

Aquí no funciona ni la cubierta

Sebastián Castella sale a hombros
Sebastián Castella sale a hombros Ramón Comet
Ángel González Abad

Ángel González Abad

Zaragoza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Jugaron a cara o cruz, y al final salió cara. Una gayumbada preparada para uno de los carteles más esperados de la feria. Baile de toros, de aquellos anunciados de Jandilla o de Zalduendo nada se supo y al final dos de García ... Jiménez, dos de Domingo Hernández y dos de Garcigrande, desde los cuatro años recién cumplidos hasta casi los seis, de apenas quinientos kilos a los seiscientos cincuenta. Y con las fuerzas al límite.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app