FERIA DE GUADALAJARA

La mejor versión de Borja Jiménez triunfa en Guadalajara

El sevillano, que venía sustituyendo a Morante, arrolló con el lote más potable de la corrida de El Capea

Borja Jiménez por la puerta grande Iván Fandiño, de Guadalajara
Alicia P. Velarde

Poco tenía que ver el cartel anunciado para la primera de la Feria de la Antigua, con el que al final se dio en el coso de Guadalajara. Pese a eso, hubo una gran entrada que vio una nueva conquista de Borja Jiménez, que ... debutaba sustituyendo a Morante -que reaparece mañana en Salamanca-, y lo bordó con sus dos toros, con técnica, claridad de ideas, y una demostración del gran momento que atraviesa, que le valen todos los toros, volviendo a ser el torero que reventó Madrid.

