Un entregado Ginés destaca en la complicada y seria corrida de Victorino

El hierro de la A coronada cerró la Feria de Albacete con un encierro en el que destacó el buen segundo, pero que fue incómoda en líneas generales

Habría que hacer un monumento a los pases de pecho que esculpe Emilio de Justo

Ginés Marín con un victorino
Alicia P. Velarde

