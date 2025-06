Mario Navas: «Me hacía ilusión hacer el esfuerzo de matar la de Victorino en Valladolid, pero me han dicho que no»

Actualmente hay un plantel de toreros jóvenes muy interesantes. Poco a poco, aunque muy poco a poco, van contando con ellos para algunas corridas. Lo que tienen casi seguro es la feria de su ciudad, como ha ocurrido toda la vida. Ya desde hace meses, los aficionados se preguntaban dónde estaría Mario Navas, ausente de todas las ferias. «Lo que es seguro es que irá a Valladolid en septiembre», era el pensamiento general. Ya...

Este lunes se presentaron los carteles de la ciudad vallisoletana. ¿Y Mario Navas? Buenas combinaciones, un mano a mano (en el que podría haber entrado), figuras... ¿Y el torero local? Pues llamando a la empresa días antes para saber si iban a contar con él. Alberto García, CEO de Tauroemoción, atendió su llamada el sábado: «Me dijo que tenía la feria prácticamente hecha, y que se le había ocurrido ofrecerme un hueco en la de Victorino Martín», nos dice a ABC. Hablamos de un chaval que no lleva ni un año de matador, que su primer, y probablemente único festejo tras la alternativa iba a ser con los toros de Las Tiesas. No por categoría, que es máxima, sino «porque no tengo el oficio ni el bagaje necesarios para enfrentarme a una corrida de Victorino».

Con todo, las ganas pueden, y con buen criterio «le dije que contara conmigo». El empresario le dijo que, antes de cerrar el acuerdo, tenía que proponerlo a los demás toreros del cartel. «Al día siguiente me llama y me dice que lo siente mucho, que no podía ponerme porque los compañeros querían que abriese plaza uno más antiguo». Prudente, no mencionó nombres; pero anunciados están Fortes y Tomás Rufo, con un Uceda que abre. A uno le debería doler especialmente hacer lo que no quiere que le hagan a él.

«Estoy decepcionado, porque me hacía ilusión», continúa explicando. «Iba a hacer el esfuerzo de matar la de Victorino, teniendo poca experiencia y poco oficio, y aún así me han dicho que no». Pero el ánimo no decaer en quien sabe que tiene la moneda para cambiar la situación: «Estas cosas a mí no me van a parar. Yo pienso que voy a ser figura del toreo, y que los empresarios no me van a tirar para atrás, eso sólo lo puede hacer un toro».

«Las injusticias son así, no pasa sólo en Valladolid. Y las padecen muchos toreros, no sólo yo…». Habla, con razón, de la necesidad de juntar a jóvenes con figuras «para que el día de mañana el público siga yendo a la plaza, y para eso nos tienen que conocer, porque va a haber un relevo generacional dentro de no mucho, creo yo». Con todo, las desgracias de unos pueden suponer un respiro para otros: Valladolid le habrá dejado fuera, pero la cogida de Marco Pérez en Alicante abre bastantes carteles que tenía ya cerrados, la mayoría con Tauroemoción.

Por supuesto, le desea una pronta recuperación a Marco, «pero tengo la ilusión de que en alguna feria puedan contar conmigo. A veces, por suerte o por desgracia, unos las firman y otros las torean, y espero que algún empresario quiera contar conmigo».

Su carrera novilleril fue rápida: tomó la alternativa con veintisiete novilladas. Y ganó el certamen Cénate Las Ventas. El premio era entrar en la novillada de la Feria de Otoño, pero por aquel entonces Navas ya era matador. «Como no podía ser la novillada, yo tenía la ilusión de que me dieran una buena confirmación». No llegó en Otoño, pero tampoco este San Isidro, que se han dado seis: «Me puse en contacto con la empresa de Madrid y me dijeron que era muy complicado».

Habla con agradecimiento de lo que le supone ver que los aficionados quieren verle en los carteles, y las quejas que surgieron al no ver su nombre en Valladolid (y más sitios). Y también de las ganas de volver a la Monumental venteña, que conoce tan bien: «Yo sueño con Madrid, porque es la primera plaza del mundo, y es donde más a gusto me he sentido siempre toreando, y sobre todo donde más valorado y respetado por el aficionado me he sentido».

Esta temporada Mario está mano sobre mano en su casa. Nada por delante, nada por atrás. «Ni un festival he toreado», nos comenta. Bueno, sentado no está: la ilusión por entrenar y querer ser alguien en esto no la pierde quien sabe que lo tiene en las yemas de los dedos. «Casi tengo más (ilusión), porque sé que mi momento va a llegar, y hay que estar preparado para cualquier oportunidad. La preparación es el día día, intentando ir al campo lo poco que se puede».

«Pero los tiempos de Dios son perfectos, y al final cuando tenga que llegar, llegará». Está empezando, y esto es una carrera de fondo. Le queda mucho por recorrer, «y quiero seguir creciendo en la profesión, y seguir dando mucha ilusión a los aficionados, y toda la gente que me apoya. Yo no sé lo único que padece esto, son tantísimos los toreros que siguen luchando, y a muchos les ha llegado su momento con esa afición y teniendo paciencia». Tengan su teléfono o no las empresas, el momento de Mario Navas llegará.