La necesidad de renovar el escalafón: Sergio Rodríguez y Jorge Molina piden paso

Daniel Crespo ha sido el triunfador de la primera semifinal de la Copa Chenel, y se encuentra a la espera de los dos compañeros que compongan la terna para la final a tres en Valdetorres. Tal vez salgan de esta tarde de Moralzarzal, ... en la que los tres toreros, de corte muy clásico, mostraron el buen futuro que tendrá la Fiesta si se abre paso a los jóvenes que se lo están ganando, como el propio gaditano, o los protagonistas de esta segunda semifinal, que cortaron una oreja por coleta. Ganas, buenas maneras, técnica... Y si en algún momento se les pudo ver cierta bisoñez es natural, torean las corridas de la Chenel y poco más. Ya adquirirán tablas, pero para eso hay que renovar el escalafón.

Lo mejor de la tarde vino en su segunda parte, con los toros de JEF de Valdefresno, que al menos tuvieron movilidad. De rodillas en el tercio saludó Sergio Rodríguez a Pelotito. Siguió por chicuelinas en un variado recibo, dejó de una forma bonita en suerte al toro, y lo sacó con el quite de oro, rematado por brionesas. Y sensacional fue el inicio de rodillas, muy profundo. Así continuó con un buen animal que tenía movilidad, y con el que no había que relajarse, sino poderle, como hizo Sergio, que volvió a demostrar su buena técnica en una labor importante que habría sido premiada con el doble trofeo. Pero el mal uso de la espada hizo que todo quedara en una oreja.

Excelente fue el ramillete de verónicas que le dio Jorge Molina al quinto, al igual que el quite, por el mismo palo, y las medias correspondientes, dadas en un palmo de terreno. Aunque no le sobraran las fuerzas, el toro quería ir. Comenzó por estatuarios, tras lo que le dejaba siempre la muleta en la cara, lo que era fundamental, porque Pelotón tenía tendencia a irse a toriles. Templaba y lo llevaba cosidito a la muleta. El toro terminó por rajarse y pasó a no decir nada en sus embestidas, enfriando una obra que tuvo unas primeras tandas muy buenas (pese al calor que hacía en los tendidos). Al igual que en su primera estocada, se resintió del hombro derecho, tras ejecutar la suerte suprema.

El peor lote se lo llevó Álvaro Burdiel. Rodilla en tierra recibió el sevillano al sexto, un toro brutote que echa las manitas por delante. Paradito se quedó tras el caballo, en el que estuvo demasiado tiempo, escasito de fuerzas y casta en banderillas. Con ayudados por bajo de sabor añejo comenzó, pero el animal embestía feo y salía siempre abierto. Lo mejor que hizo en los dos toros: las estocadas.

La primera parte fue mala en el aspecto ganadero. Los toros de El Estoque fueron bastante clónicos: paraditos, sin trasmisión y flojos. Pese a eso, Rodríguez dibujó un precioso muletazo con la diestra con el primero, un toro que tenía medio muletazo, estaba falto de fuerzas, tendía a cabecear y no descolgaba. Con este material dejó algunos naturales buenos, echándole los vuelos y alargando la embestida. Terminó por bernadinas, cuando el toro ya se quedaba muy corto. Muy por encima del astado, en resumidas cuentas.

COPA CHENEL Plaza de toros de Moralzarzal (Madrid). Sábado, 21 de junio de 2025. Segunda semifinal. Toros de El Estoque (1º, 2º y 3º) y José Enrique Fraile de Valdefresno (4º, 5º y 6º). Sonó el Himno Nacional tras el paseíllo.

Sergio Rodríguez, de sangre de toro y oro. Estocada caída que hace guardia, pinchazo y descabello (silencio). Dos pinchazos (oreja).

Jorge Molina, de blanco y oro. Pinchazo y gran estocada (ovación tras petición). Pinchazo y buena estocada (oreja).

Álvaro Burdiel, de pizarra y oro. Estocada desprendidilla (tras leve petición). Estocada (oreja).

Igual suerte tuvo Jorge, con un toro prendido con alfileres, y que se pegó una voltereta tras el puyazo, que era lo que le faltaba. Bonito fue un muletazo en el inicio de faena, pero ahí se quedó el animal, que se paró, salía abierto de los muletazos y no decía nada. Intentó buscarle las vueltas con circulares, pero el toro ya estaba desentendido y parado.

Reaparecía Burdiel de la cornada que sufrió en su última tarde de este certamen, y lo hizo recibiendo por garbosas chicuelinas al tercero. Tenía más alegría este Conde en los primeros tercios, y eso se vio en el templado inicio de faena. Acostumbra a coger este torero con las yemas la muleta, lo que provocó que, en un cabezazo, el toro le desarmara. A partir de ahí le costó mucho al toro ir. Se quedó descompuesto y sin clase alguna.