FERIA DEL PILAR
Luque, compromiso, valor y enfermería
Corta dos orejas y sufre traumatismo cranoencefálico con una descastada corrida de Juan Pedro
Triunfal alternativa de Cristiano Torres en Zaragoza
Zaragoza
A Daniel Luque se le hizo de menos al dejarlo fuera de la feria de la que fue triunfador el pasado año. La caída del cartel de Roca Rey le permitió volver a Zaragoza, y lo hizo pleno de compromiso, para demostrar que es ... un torero que debía estar de principio. Derrochó compromiso y valor ante una corrida de Juan Pedro Domecq de embestidas mulares y con ejemplares impropios del coso misericorde.
El de Gerena se empleó a fondo con el desfondado segundo. Lo exprimió a base de meterse entre los pitones en una faena mal rematada con la espada. El quinto lucía la misma falta de casta y Luque no renunció a sacarle todo su fondo. Nadie veía que podía llegar el toreo al natural cadencioso que regaló a los aficionados. Quería más, con el público ya entregado, y al citar para unas luquecinas, el de Juan Pedro le pegó un arreón de manso lanzándolo por los aires. Violenta la voltereta y más la dura caída sobre las cervicales. Conmocionado se tiró a matar y cobró una estocada que le valió las dos orejas, comprensibles por la épica y ética. Pasó a la enfermería en donde le apreciaron traumatismo cervical y craneoencefálico, y fue remitido a un centro médico para un estudio más profundo.
Espléndido Castella con un garcigrande de nota en ZaragozaÁngel González Abad
Sale a hombros en el mano a mano con Aarón Palacio, que perdió la puerta grande por la espada
Hasta ese quinto toro poca cosa con la ya descrita corrida ayuna de sangre brava. Una oreja facilona se llevó del tercero Tristán Barroso por una labor acelerada, ansiosa. Y en el mismo aire con el manso sexto, que rompió a embestir. Se esforzó el joven diestro, que mató mal.
En el mismo aire para el olvido que el ganado anduvo Alejandro Talavante. Despegado y sin ambición toda la tarde. Una sombra.
FERIA DEL PILAR
- Plaza de toros de La Misericordia. Sábado 11 de octubre de 2025. Octava del Pilar. Lleno. Se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq, desiguales de presencia, con algunos impropios, y descastados.
- Alejandro Talavante, de salmón y oro. Tres pinchazos, estocada y dos descabellos. Aviso (silencio). Bajonazo (silencio).
- Daniel Luque, de verde y oro. Pinchazo, estocada y dos descabellos (ovación). Estocada. Dos avisos (dos orejas). Pasó a la enfermería en donde le atendieron de un traumatismo cervical y craneoencefálico, y pasó a un centro médico.
- Tristán Barroso, de pizarra y plata. Estocada (oreja). Estocada desprendida y dos descabellos (aplausos).
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete