Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

FERIA DEL PILAR

Luque, compromiso, valor y enfermería

Corta dos orejas y sufre traumatismo cranoencefálico con una descastada corrida de Juan Pedro

Triunfal alternativa de Cristiano Torres en Zaragoza

Luque con las dos orejas
Luque con las dos orejas RAMÓN COMET
Ángel González Abad

Ángel González Abad

Zaragoza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A Daniel Luque se le hizo de menos al dejarlo fuera de la feria de la que fue triunfador el pasado año. La caída del cartel de Roca Rey le permitió volver a Zaragoza, y lo hizo pleno de compromiso, para demostrar que es ... un torero que debía estar de principio. Derrochó compromiso y valor ante una corrida de Juan Pedro Domecq de embestidas mulares y con ejemplares impropios del coso misericorde.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app