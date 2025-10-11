Luque, compromiso, valor y enfermería

A Daniel Luque se le hizo de menos al dejarlo fuera de la feria de la que fue triunfador el pasado año. La caída del cartel de Roca Rey le permitió volver a Zaragoza, y lo hizo pleno de compromiso, para demostrar que es ... un torero que debía estar de principio. Derrochó compromiso y valor ante una corrida de Juan Pedro Domecq de embestidas mulares y con ejemplares impropios del coso misericorde.

Instantes del volteretón de Luque ramón comet

El de Gerena se empleó a fondo con el desfondado segundo. Lo exprimió a base de meterse entre los pitones en una faena mal rematada con la espada. El quinto lucía la misma falta de casta y Luque no renunció a sacarle todo su fondo. Nadie veía que podía llegar el toreo al natural cadencioso que regaló a los aficionados. Quería más, con el público ya entregado, y al citar para unas luquecinas, el de Juan Pedro le pegó un arreón de manso lanzándolo por los aires. Violenta la voltereta y más la dura caída sobre las cervicales. Conmocionado se tiró a matar y cobró una estocada que le valió las dos orejas, comprensibles por la épica y ética. Pasó a la enfermería en donde le apreciaron traumatismo cervical y craneoencefálico, y fue remitido a un centro médico para un estudio más profundo.

Noticia Relacionada Espléndido Castella con un garcigrande de nota en Zaragoza Ángel González Abad Sale a hombros en el mano a mano con Aarón Palacio, que perdió la puerta grande por la espada

Hasta ese quinto toro poca cosa con la ya descrita corrida ayuna de sangre brava. Una oreja facilona se llevó del tercero Tristán Barroso por una labor acelerada, ansiosa. Y en el mismo aire con el manso sexto, que rompió a embestir. Se esforzó el joven diestro, que mató mal.

En el mismo aire para el olvido que el ganado anduvo Alejandro Talavante. Despegado y sin ambición toda la tarde. Una sombra.