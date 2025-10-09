Daniel Luque recibe el trofeo triunfador del Pilar 2024 de manos de la alcaldesa de Zaragoza

Daniel Luque ha recibido el trofeo como triunfador de la Feria del Pilar de 2024 de manos de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. El diestro sevillano agradeció el galardón un día antes de volver a la plaza de la Misericordia, en ... donde cuajó una tarde gloria el año pasado al cortar cuatro orejas.

Luque recibió una imagen de la Virgen del Pilar, réplica de la original que se venera en la basílica, que «pasará a mi capilla». El galardón, que se entregó en su XXXI edición, lo concede el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón.

Natalia Chueca defendió la tauromaquia como parte importante de las fiestas del Pilar en sus festejos populares y corridas de toros, y articuló la defensa en el legado que pasa de generación en generación y ahora llega a los más jóvenes.