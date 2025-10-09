Suscríbete a
Daniel Luque recibe el trofeo triunfador del Pilar 2024 de manos de la alcaldesa de Zaragoza

Natalia Chueca hace una defensa de la tauromaquia como un legado de cultura

Morante se cae de Zaragoza: el Pilar se descalabra

Momento de la entrega del premio
Ángel González Abad

Zaragoza

Daniel Luque ha recibido el trofeo como triunfador de la Feria del Pilar de 2024 de manos de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. El diestro sevillano agradeció el galardón un día antes de volver a la plaza de la Misericordia, en ... donde cuajó una tarde gloria el año pasado al cortar cuatro orejas.

