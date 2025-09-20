Suscríbete a
ABC Cultural

FERIA DE GUADALAJARA

Fernando Adrián reaparece como se fue: Por la puerta grande

El madrileño continúa su senda de triunfos, en una tarde en la que Luque mostró su enorme capacidad, y cortó una oreja al igual que Perera

Ginés da otro golpe de atención en su importante verano

Fernando Adrián
Fernando Adrián FUNTAUSA
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Guadalajara

Reaparecía Fernando Adrián de la feísima voltereta que sufrió en Tovar, que le fracturó la apófisis espinosa y le causó un traumatismo craneoencefálico, tan sólo hace unos días. Y lo hizo como mejor sabe, atravesando la puerta grande, en una tarde en la que ... Luque dio, otra vez más, una lección de terrenos, tiempos, toques y técnica.

