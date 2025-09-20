Diego Ventura enloquece antes del diluvio en una buena corrida de Sánchez

A lomos de Oro Negro recibió Diego Ventura a Flor de Lis, al que puso un rejón de castigo al estribo. Y otro más. Manseaba el de Ángel Sánchez, al que cosió sobre Quirico a dos pistas hasta meterse por dentro en terrenos del 4. ... Lanzó el caballero luso el sombrero y siguió toreando templadísimo. Con raza y, a la vez, con descomunal armonía. Le costó batir con Nivaldo por la espera del animal. Y se metió en los mismísimos terrenos de Flor de Lis con Bronce. Merititísimo, torerísimo. Porque 'ísimo' es el toreo de Ventura. Cuando le quitó la cabezada, los tendidos -cubiertos en tres cuartas partes- enloquecieron. Quería morder al toro Bronce. Aquello era un delirio. Y con el bayo, sin una sola pausa, volcanizó la plaza con las cortas. En distancias más cortas aún. Qué barbaridad. Pinchó antes del rejón definitivo, pero no importó: las dos orejas se pidieron con auténtica fuerza para el maestro a caballo de La Puebla, indiscutible triunfador de una tarde suspendida en el cuarto por el mal estado del ruedo tras el aguacero.

No se pudieron ver frente a frente en el coso salmantino Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza tras la baja del navarro por una lesión. Sergio Galán ocupó su puesto. Qué galope tenía Africano y con qué clase metía la cara. Brindó el conquense su clásica faena, con una apertura perfecta a lomos de Alcotán, una belleza que paró de manera sublime al de Sánchez, con el defecto de que buscó las tablas, lo que seguro aparecería en la libreta del mayoral por los gestos de su cara. Mucho corazón el perla con el que puso la cortas, desplantándose, incitando a embestir a Africano, ya con las pilas agotadas. El acero frenó el premio.

Pinchó su entonada labor Rui Fernandes a Mercenario, que calentó especialmente con las piruetas. Saludó una ovación, como en el cuarto tras su esfuerzo bajo el diluvio.

Quisieron esperar a que amainara la lluvia y a que los rastrillos peinasen la embarrada arena. Así no se podía torear: era un peligro para los toreros y para los caballos por su resbaladizo estado. Seguir hubiera sido un despropósito, aunque parte del público no lo entendiera y despidiese a los rejoneadores con una inoportuna lluvia de almohadillas.

Mientras tanto, el señor de la primera fila del 1, a pecho descubierto, aireaba su camisa blanca. Digno de anuncio era. Y, sin duda, el triunfador de la feria en el tendido, aunque el catarro se avecina con trapío...