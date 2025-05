Diego San Román, una nueva esperanza para el toreo mexicano: «Cuando tienes a Dios en tu vida, lo reflejas también en el ruedo»

Pocos países viven más la Fiesta que México. El país azteca vive momentos complicados, ya que los políticos prohibicionistas buscan una «lidia sin sangre», que abocaría a la tauromaquia a la extinción. Sin embargo, cada vez surgen más toreros, que vienen a España y triunfan, siendo un revulsivo para sus paisanos al otro lado del charco. Una oreja importante cortó Isaac Fonseca hace once días. Ahora llega Diego San Román para confirmar la alternativa, e intentará romper esa racha de mala suerte que llevan teniendo los mexicanos en la Monumental: desde que Eloy Cavazos saliera a hombros en 1972, ningún compatriota lo ha conseguido.

La pandemia paró varias carreras, entre ellas la del queretano: «Fue algo que nos afectó a todos...». Aunque se para a pensar, y le saca algo bueno a aquellos duros momentos que todavía seguimos notando las consecuencias: «A veces no sabemos. Yo creo que a lo mejor me benefició para profundizar en mi persona, sobre todo, porque al final cuando estás bien como persona, cuando estás completo, cuando tienes a Dios en tu vida, lo reflejas también en el ruedo».

Llevaba un gran ambiente, con tardes importantes en Valencia, Madrid o Pamplona, entre otras plazas. Pero el virus cortó esa buena inercia, y será un poco empezar de cero en España: «El tiempo pasa, esas cosas se olvidan y hay que refrendar esos triunfos. Regreso con mucha ilusión de volver a tener ese ambiente que tenía de novillero, pero ahora de matador. Y con más madurez, supongo».

Parece que ese encierro ha sacado lo mejor de la parte personal del mexicano, y le ha ayudado a tener mayor sensatez: «Totalmente. Como le digo, este tiempo desde lo de la pandemia me ha ayudado mucho a interiorizar, me ha ayudado mucho a acercarme más a Dios, a tener un punto de fe muy fuerte, muy importante y eso es lo que me ha ayudado también a mejorar mi toreo, a mejorar mi forma de interpretar la vida, mi forma de interpretar cada muletazo. Dios me ha iluminado en muchos aspectos y lo estoy reflejando en mi toreo».

Ahora llega a la Monumental «con ilusión», pero sobre todo con «mucha responsabilidad, porque sabemos que es la plaza más importante del mundo, la plaza que da y quita». Torear en Madrid nunca es fácil, «pero menos en San Isidro», apunta. «Es donde quieres estar anunciado, para lo que te preparas como torero y como persona, para llegar lo más redondo posible y poder enseñar lo que quieres expresar». Además es un cartel interesante para los aficionados. «Yo también lo veo muy rematado».

Curro Díaz será el padrino. El de linares, gran ausencia del ciclo isidril los últimos años, es muy del gusto de la afición venteña, «lo quieren mucho, y para mí es un referente como torero, porque tiene muchísima clase y es un maestro». Román será el testigo, después de dar una gran imagen, en la pasada corrida de Pedraza: «También un gran torero, que se deja todas las tardes el alma en cada muletazo que da».

Pese a que la primera corrida de Fuente Ymbro no embistió como se esperaba, Ricardo Gallardo tendrá una oportunidad de redimirse en Madrid. Además, Diego ya conoce la ganadería, porque la mató como novillero en esta plaza. Lleva varias temporadas sólo en México, y poco tiene que ver el toro de allá, con los gaditanos: «Es completamente distinto, porque al toro mexicano hay que torearlo muy despacio, hay que empujarlo mucho, y hacer las cosas con mucho tacto. Este toro es casi lo contrario, porque empuja demasiado, tiene mucha movilidad, hay que estar muy vivo con él». Aunque San Román ya se está adaptando a esa movilidad, ya que «he tenido la oportunidad de estarme preparando mucho en ganaderías en España y conocer las embestidas bien de allá. Me estoy adaptando a ese tipo de embestida con tanto carbón, y le estoy cogiendo la tecla».

¿Cómo ve desde aquí la situación de su país? «Está complicado, pero estamos confiando en que el gobierno no se va a dejar influir por intereses económicos y va a dejar que la ley actúe. Vamos a meter amparos y vamos a hacer mucho ruido para que la ley no pase y no se oficialice. Confío mucho en el trabajo que estamos haciendo aquí los toreros, la fundación que tenemos acá de Tauromaquia Mexicana está haciendo un trabajo importante. Hay que confiar, tener fe de que se va a solucionar, y sólo es una mala racha». Dios quiera que así sea y que sigan saliendo toreros que den alegrías a sus compatriotas charros.