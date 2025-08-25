Roca Rey causa baja en Cuenca por la lesión sufrida en Bilbao

Nuevo varapalo para el agosto taurino: Andrés Roca Rey no podrá comparecer este martes 26 de agosto en la plaza de toros de Cuenca a consecuencia de la lesión sufrida el pasado jueves 21 en Bilbao, donde firmó una tarde inconmensurable, una tarde de ... máxima figura en la que cortó tres orejas que pudieron ser cuatro.

El percance sobrevino cuando el peruano se fue a portagayola y fue pisado con toda la violencia en el pie izquierdo, «quedando la zona seriamente dañada», según se informa en nota de prensa. Tras varios días en los que intentó forzar la recuperación para no faltar a sus compromisos, este lunes se sometió a una resonancia magnética que ha puesto de manifiesto una lesión de mayor alcance de lo que inicialmente se pensaba.

Los especialistas que le atienden han diagnosticado una afectación en la articulación inferior del pie izquierdo, con signos de inflamación, derrame interno y compromiso de la estabilidad articular. Se le ha prescrito tratamiento farmacológico, fisioterapia específica y se recomienda reposo absoluto hasta comprobar una evolución favorable.

Noticia Relacionada La salvaje inmensidad de Roca Rey convulsiona Bilbao en la tarde más grandiosa de su temporada Rosario Pérez En tarde de primerísima figura, con un entradón, corta tres orejas (que debieron ser cuatro) en una corrida de Victoriano complicada y exigente, con un Cantaor de vuelta al ruedo; bellísima faena de Pablo Aguado que tuvo que recibir recompensa

La importancia de la articulación dañada, clave en la propulsión y los cambios de apoyo, impide que el torero pueda vestirse de luces en los próximos días. La previsión es que se realicen nuevas revisiones médicas en el plazo de una semana para determinar su recuperación.

Roca Rey lamenta profundamente no poder estar presente en la feria conquense y se encuentra plenamente concentrado en su recuperación con el objetivo de regresar cuanto antes a los ruedos.

El cartel de Cuenca se queda, de esta manera, sin Morante ni Roca Rey. Sólo Fernando Adrián permanece de los titulares. En el caso del sevillano, será sustituido por Pablo Aguado.

La próxima tarde del limeño estaba anunciada en Bayona el 29 de agosto, con Morenito de Aranda y Juan Ortega, frente a toros de Zacarías Moreno. La siguiente: Palencia, el 2 de septiembre.