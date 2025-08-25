Suscríbete a
Roca Rey causa baja en Cuenca por la lesión sufrida en Bilbao

En una tarde de máxima figura, el toro le pisoteó el pie cuando se marchó a la puerta de chiqueros

Pablo Aguado, sustituto de Morante en Cuenca

Roca Rey, en el momento del percance a portagayola
Roca Rey, en el momento del percance a portagayola

ABC

Madrid

Nuevo varapalo para el agosto taurino: Andrés Roca Rey no podrá comparecer este martes 26 de agosto en la plaza de toros de Cuenca a consecuencia de la lesión sufrida el pasado jueves 21 en Bilbao, donde firmó una tarde inconmensurable, una tarde de ... máxima figura en la que cortó tres orejas que pudieron ser cuatro.

