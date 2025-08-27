Suscríbete a
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

La elegancia de Zulueta triunfa en Sanse

El sevillano corta dos orejas, mientras que Aarón Palacio -al que ya se le ve muy hecho para el novillo- y Nacho Torrejón pincharon los trofeos, pese a estar muy por encima de una floja corrida de Casasola

Aarón Palacio y su proyección sin techo con una novillada de La Cercada de triunfo

Javier Zulueta pasea la oreja sel segundo
Alicia P. Velarde

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Dos largas de rodillas le dio Palacio al primero de la tarde, un novillo muy justito de fuerzas. Prácticamente no fue picado y todo se le hizo a favor, pero Gitanillo -lesionado esta mañana en el encierro, según comentaban unos aficionados-, no podía con ... su alma. Lo intentó un dispuesto Aarón, que brindó al público, y no pudo estar más templado. Estuvo muy sobrado con el de Casasola, notándosele que ya se le queda pequeño el novillo. Se atascó con la espada, porque el utrero no le ayudó nada.

