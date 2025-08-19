Suscríbete a
El compromiso ético de Fortes con el toro

El malagueño corta una oreja (de ley), premio denegado a Urdiales; torerísimo Aguado con el lote más decepcionante de un corrida de Torrealta con dos toros y medio con opciones

Arde la finca brava de Jandilla

Natural de Fortes a Gordito, que humilla en las telas del malagueño
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Málaga

Cerca de las nueve de la noche apareció Gordito, con sus hondas hechuras, con ese son de esperanza. Pronto lo vio Pablo Aguado y aprovechó su turno de quites. Tres verónicas como tres soles, con una tercera que conectaba la Malagueta con la ... Maestranza, donde moría esa media que pedía más pinceles que escritura. De oooole. A cámara superlenta. Fue la cima artística de una tarde en la que Fortes cortó una oreja y a Diego Urdiales se la negaron.

